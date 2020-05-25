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Факты / Украина / Общество

В Винницкой области на взятке за контрабанду задержали трех пограничников

Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины разоблачила группу пограничников, которая незаконно перевозила товары через границу Украины.

Трое работников ГПСУ на международном автомобильном пункте пропуска наладили незаконную переправку товаров и иностранцев через государственную границу за взятку.

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— 22 мая трое инспекторов пограничной службы, старший сержант, старшина и прапорщик, получили от гражданина Молдовы взятку в размере $300. За указанную сумму они должны были помочь незаконной переправке товаров и иностранцев через государственную границу Украины.

Чтобы скрыть свои действия, сотрудники ГПСУ несанкционированно выключали питание сервера системы ГАРТ в местном автомобильном пункте пропуска Грабаровка-Окница, — сообщает Военная прокуратура.

Сейчас этот пункт пропуска временно не работает из-за карантина, который связан с распространением коронавируса в Украине.

Было установлено, что через государственную границу переправлены двое граждан Молдовы, 30 коробок с различными марками табачных изделий, 7 пачек курительной смеси, 8 коробок медицинского препарата Димедрол на общую сумму 2,8 млн грн.

Иностранцы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а контрабандный товар изъят.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

  • Військова прокуратура
  • Задержали работников ГНСУ: трех пограничников поймали на взятке
  • Задержали работников ГНСУ: трех пограничников поймали на взятке
  • Військова прокуратура
  • Задержали работников ГНСУ: трех пограничников поймали на взятке
  • Задержали работников ГНСУ: трех пограничников поймали на взятке
В Винницкой области на взятке за контрабанду задержали трех пограничников / 3 фотографии

Напомним, что ГБР задержало пограничника из-за того, что он требовал и получил взятку за перевозку контрабанды в Румынию.

Источник: Военная прокуратура Центрального региона Украины

Фото: Военная прокуратура Центрального региона Украины

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