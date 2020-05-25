Затримали працівників ДПСУ: трьох прикордонників упіймали на хабарі

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрила групу прикордонників, які незаконно перевозили товари через кордон України.

Троє працівників ДПСУ на міжнародному автомобільному пункті пропуску налагодили незаконне переправлення товарів та іноземців через державний кордон за хабар.

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– 22 травня троє інспекторів прикордонної служби, старший сержант, старшина та прапорщик – отримали від громадянина Молдови хабар у розмірі $300. За вказану суму вони мали посприяти незаконному переправленню товарів та іноземців через державний кордон України.

Щоб приховати свої дії, співробітники ДПСУ несанкціоновано вимикали живлення серверу системи ГАРТ у місцевому автомобільному пункті пропуску Грабарівка-Окниця, – повідомляє Військова прокуратура.