Кулеба о невыполнении Россией Минских соглашений: Для дипломатов не существует тупиков

Для дипломатов не существует тупиков, их задача — всегда находить выход из любой ситуации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Свободы слова на ICTV, комментируя Минские переговоры.

— Мы видим, что положительного ответа России на сделанные Украиной шаги нет. Поэтому нужно искать пути, как мотивировать российских партнеров занять конструктивную позицию, и вместо эскалации в ответ настроиться на решение проблемы.

Дмитрий Кулеба также добавил, что Украина тесно сотрудничает со своими партнерами. Со своей стороны, они открыты для любых конструктивных идей.

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Поэтому, по его словам, сейчас будут обсуждать не то, что может произойти с Минскими соглашениями, если Россия не будет конструктивно к ним подходить, а то, каким образом мотивировать ее занять более конструктивную позицию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к тому, что Минские договоренности по Донбассу не сработают.

Но он заверил, что украинская сторона будет бороться за их выполнение, поэтому не хотела бы применять и план В, и план С.

После этого заявления представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что попытки Украины изменить формат Минских переговоров могут иметь “непоправимые последствия”.