Кулеба про невиконання Росією Мінських угод: Для дипломатів не існує глухих кутів

Для дипломатів не існує глухих кутів, їхнє завдання – завжди знаходити вихід із будь-якої ситуації, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі Свободи слова на ICTV, коментуючи Мінські переговори.

– Ми бачимо, що позитивної відповіді Росії на зроблені Україною кроки немає. Тому потрібно шукати шляхи, як мотивувати російських партнерів зайняти конструктивну позицію, і замість ескалації у відповідь налаштуватися на вирішення проблеми.

Дмитро Кулеба також додав, що Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами. Зі свого боку, вони відкриті до будь-яких конструктивних ідей.

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Тому, за його словами, зараз обговорюватимуть не те, що може статися з Мінськими угодами, якщо Росія не буде конструктивно до них підходити, а те, у який спосіб мотивувати її зайняти конструктивну позицію.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий до того, що Мінські домовленості щодо Донбасу не спрацюють.

Але він запевнив, що українська сторона боротиметься за їхнє виконання, тому не хотіла би застосовувати і план В, і план С.

Після цієї заяви представник Росії в ТКГ Борис Гризлов заявив, що спроби України змінити формат Мінських перемовин можуть мати “непоправні наслідки”.