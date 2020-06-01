Оборотни в погонах. Что стоит за резонансным преступлением в Кагарлыке

Городок Кагарлык, в 40 км от Киева. В райотдел привезли 25-летнюю девушку из соседней деревни. Ее вызвали в качестве свидетеля, на девушку уже ждали двое сотрудников полиции. По словам ее адвоката, они начали насиловать и пытать ее и продолжали это делать несколько часов до утра следующего дня.

К женщине применялись издевательства, на нее надевали противогаз, стреляли из пистолета над головой. На следующий день девушку отпустили. Уже из дома ее забрала скорая.

Почти через сутки, вечером 24 мая, в полицию дошли свидетельства от девушки об изнасиловании и избиении.

Следствие ведет Государственное бюро расследований. Чтобы не было как раньше, когда правоохранители расследовали дела против самих себя. После огласки, местные друг за другом написали заявления в ГБР о пытках.

Другая жертва Максим утверждает, что его избили те же полицейские. Этому же мужчине правоохранители сломали пальцы, когда требовали подписать признание в краже.

Оказывается, многие знали о беззаконии и раньше. Просто, похоже, закрывали на это глаза. Николай Кузив, проходил по нескольким десяткам эпизодов издевательств над людьми.

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В отличие от прошлых случаев полицейского беспредела, на этот раз ни МВД, ни правоохранители на местах не стали скрывать вопиющий факт и покрывать своих коллег.

Реакция была молниеносной. Полицейских и их начальника уволили. Участок формально расформирован, но все остаются на своих местах. Киев в Кагарлык назначил нового руководителя.

Все сотрудники скандального райотдела пройдут переаттестацию.

Но вот вопрос — поможет ли она? Ведь 2016 года “тесты и экзамены” украинская полиция уже сдавала.

Подозреваемые в пытках девушки в Кагарлыке также должны были пройти переаттестацию. Но на деле оказалось, что Кузив просто избежал ее. Потому что поехал в зону АТО.

Быстрая реакция системы на то, что произошло в Кагарлыке — это один из позитивов реформы полиции. Говорит, адвокат Татьяна Козаченко. Но этого мало.

Одна из версий преступления, в Кагарлыке хотели приписать успешное раскрытие дела. С девушки выбивали признание, чтобы на бумаге кражу в магазине оформить как преступление организованной группы.

Кагарлицкая история очередной тест на справедливость. Но составит ли его украинская правоохранительная система — вопрос открытый.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделения полиции в Киевской области произошло избиение и изнасилование 25-летней девушки. Групповое изнасилование было спланированным, поскольку полицейские были хорошо знакомы с жертвой.

СМИ сообщают, что задержанными по подозрению в избиении и изнасиловании женщины оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Кагарлыкского ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Следователями Государственного бюро расследований решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется по ст. 152 (Изнасилование) УК Украины, ст. 127 (Пытки) и ст. 365 (превышение служебных полномочий).