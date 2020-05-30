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Факты / Украина

Изнасилование в Кагарлыке: из полицейского участка уволили 10 работников

В Кагарлыкском отделении полиции, где изнасиловали девушку, по результатам первого служебного расследования уволили 10 работников.

Об этом начальник полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

— Цель служебного расследования — установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления. А главное — не допустить, чтобы такое повторилось. Полицейские, причастные к совершению преступления, будут нести наказание, — сказал Небытов.

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Он добавил, что сейчас проходит первый этап служебного расследования в отношении 19 сотрудников. По его результатом 10 человек с Кагарлыкского отделения полиции были уволены также из рядов Национальной полиции Украины.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая на Киевщине в Кагарлыкском отделении полиции произошло избиение и изнасилование 26-летней девушки.

ГБР начало расследование и объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву.

Фото: Dreamstime

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