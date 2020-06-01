Перевертні у погонах. Що стоїть за резонансним злочином у Кагарлику

Містечко Кагарлик, в 40 км від Києва. До райвідділку привезли 25-річну дівчину з сусіднього села. Її викликали у якості свідка, на дівчину вже чекали двоє співробітників поліції. За словами її адвоката, вони почали ґвалтувати та катувати її і продовжували це робити кілька годин до ранку наступного дня.

До жінки застосовувалися знущання, на неї вдягали протигаз, стріляли з пістолета над головою. Наступного дня дівчину відпустили. Вже з дому її забрала швидка.

Майже через добу, ввечері 24 травня, до поліції дійшли свідчення від дівчини про зґвалтування і побиття.

Слідство веде Державне бюро розслідувань. Щоб не було як раніше, коли правоохоронці розслідували справи проти самих себе. Після розголосу, місцеві один за одним написали заяви до ДБР про катування.

Інша жертва Максим стверджує, що його побили ті ж самі поліцейські. Цьому ж чоловіку правоохоронці зламали пальці, коли вимагали підписати зізнання в крадіжці.

Виявляється, багато хто знав про беззаконня і раніше. Просто, схоже, закривали на це очі. Микола Кузів, проходив по кількох десятках епізодів знущань над людьми.

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На відміну від минулих випадків поліцейського беззаконня, цього разу ні МВС, ні правоохоронці на місцях не стали приховувати кричущий факт та покривати своїх колег.

Реакція була блискавичною. Поліцейських та їх начальника звільнено. Відділок формально розформовано, та всі лишаються на своїх місцях. Київ в Кагарлик призначив нового керівника.

Всі співробітники скандального райвідділку пройдуть переатестацію.

Та от питання – чи допоможе вона? Адже 2016 року “тести та екзамени” українська поліція вже здавала.

Підозрювані у катуванні дівчини у Кагарлику також мали пройти переатестацію. Але на ділі виявилося, що Кузів просто уник її. Бо поїхав до зони АТО.

Швидка реакція системи на те, що сталося в Кагарлику – це один з позитивів реформи поліції. Каже, адвокат Тетяна Козаченко. Але цього замало.

Одна з версій злочину, у Кагарлику хотіли приписати успішне розкриття справи. З дівчини вибивали зізнання, щоб на папері крадіжку в магазині оформити як злочин організованої групи.

Кагарлицька історія черговий тест на справедливість. Та чи складе його українська правоохоронна система – питання відкрите.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції на Київщині сталося побиття та зґвалтування 25-річної дівчини. Групове зґвалтування було спланованим, оскільки поліцейські були добре знайомі з жертвою.

ЗМІ повідомляють, що затриманими за підозрою у побитті та зґвалтуванні жінки виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима та 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького ВП Обухівського відділу Микола Кузів.

Слідчими Державного бюро розслідувань вирішується питання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється за ст. 152 (Зґвалтування) КК України, ст. 127 (Катування) і ст. 365 (Перевищення службових повноважень).