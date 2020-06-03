В Санта-Монике во время съемки сюжета о протестах, разгоревшихся в США после убийства копом афроамериканца Джорджа Флойда, демонстранты напали на украинскую журналистку Голоса Америки Кристину Шевченко.

Она снимала, как участники акции ворвались в один из магазинов, и в какой-то момент парень-афроамериканец ударил девушку кулаком в голову и хотел отобрать камеру.

Шевченко в соцсети рассказала, что на несколько секунд потеряла сознание и упала. Сверху, на стопу, упал еще и штатив с камерой.

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– Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. В скорой мне сказали, что у меня перелом двух пальцев на ноге и легкая травма головы, – сообщила журналиста.

Ей наложили гипс, и теперь она может передвигаться только с помощью костылей.

В больнице Кристина увидела много людей, травмированных во время протестов.

Девушке даже удалось отснять нападающего.







Гипс и костыли: участники протестов в США напали на украинскую журналистку / 2 фотографии

Протесты в США начались после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания по подозрению в использовании фальшивых документов полицейский надавил мужчине коленом на горло. Официальная причина смерти Флойда – остановка сердечно-легочной деятельности после сжатия шеи. Это квалифицируется как убийство.

Массовые беспорядки привели к тому, что уже в 25 американских городах 16 штатов ввели комендантский час.

За последние три дня были убиты четыре человека, в том числе двое полицейских, более десятка копов ранены.

При этом во многих города проходят мирные многотысячные акции

Источник: Христина Шевченко