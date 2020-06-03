У Санта-Моніці під час зйомки сюжету про протести, що розгорілися в США після вбивства копом афроамериканця Джорджа Флойда, демонстранти напали на українську журналістку Голосу Америки Христину Шевченко.

Вона знімала, як учасники акції увірвалися до одного з магазинів, і в якийсь момент хлопець-афроамериканець вдарив дівчину кулаком по голові та хотів відібрати камеру.

Шевченко в соцмережі розповіла, що на кілька секунд втратила свідомість і впала. Зверху, на стопу, впав ще й штатив з камерою.

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– Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося встати на одну ногу. У швидкій мені сказали, що у мене перелом двох пальців на нозі та легка травма голови, – повідомила журналіста.

Їй наклали гіпс, і тепер вона може пересуватися тільки за допомогою милиць.

У лікарні Христина побачила багато людей, травмованих під час протестів.

Дівчині навіть вдалося відзняти нападника.







Гіпс та милиці: учасники протестів у США напали на українську журналістку / 2 фотографии

Протести у США почалися після загибелі 25 травня в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда. Під час затримання за підозрою у використанні фальшивих документів поліцейський натиснув чоловікові коліном на горло. Офіційна причина смерті Флойда – зупинка серцево-легеневої діяльності після стиснення шиї. Це кваліфікується як вбивство.

Масові заворушення призвели до того, що вже в 25 американських містах 16 штатів ввели комендантську годину.

За останні три дні вбито чотирьох людей, зокрема й двох поліцейських, більше десятка копів поранені.

При цьому в багатьох міста проходять мирні багатотисячні акції.

Джерело: Христина Шевченко