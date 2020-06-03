С 6 июля ирландский лоукост Ryanair запускает авиарейсы в Италию.

Самолеты будут летать из аэропортов Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Билеты на первые рейсы уже можно забронировать на сайте компании.

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Направления Ryanair из Украины в Италию с 6 июля:

Киев – Рим

Киев – Милан-Бергамо

Львов – Болонья

Одесса – Милан-Бергамо

Одесса – Болонья

Харьков – Милан-Бергамо

Направления Ryanair из Украины в Италию с 7 июля:

Киев – Болонья

Львов – Милан-Бергамо

Цена билетов Ryanair из Украины в Италию:

Киев – Рим — €51,99

Киев – Милан — €40,99

Киев – Болонья — €41,99

Львов – Болонья — €41,99

Львов – Милан — €40,99

Одесса – Милан — €40,99

Одесса – Болонья — €50,99

Харьков – Милан — €40,99

С 1 июля Ryanair планирует восстановить 40% рейсов, которые были отменены из-за карантина. Во время полета, экипаж и пассажиры будут обязаны носить защитные маски. Обслуживание в самолете будет ограничено раздачей снеков и напитков в индивидуальной упаковке.

Украина же рассчитывает возобновить авиасообщение с 15 июня. Однако, пока речь идет только о странах, которые популярны среди украинцев: Грузия, Турция, Кипр и Греция.

1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиасообщение с Испанией и Италией пока точно не будет возобновляться.

Источник: lowcost