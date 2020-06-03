С 6 июля ирландский лоукост Ryanair запускает авиарейсы в Италию.
Самолеты будут летать из аэропортов Киева, Львова, Одессы и Харькова.
Билеты на первые рейсы уже можно забронировать на сайте компании.
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Направления Ryanair из Украины в Италию с 6 июля:
- Киев – Рим
- Киев – Милан-Бергамо
- Львов – Болонья
- Одесса – Милан-Бергамо
- Одесса – Болонья
- Харьков – Милан-Бергамо
Направления Ryanair из Украины в Италию с 7 июля:
- Киев – Болонья
- Львов – Милан-Бергамо
Цена билетов Ryanair из Украины в Италию:
- Киев – Рим — €51,99
- Киев – Милан — €40,99
- Киев – Болонья — €41,99
- Львов – Болонья — €41,99
- Львов – Милан — €40,99
- Одесса – Милан — €40,99
- Одесса – Болонья — €50,99
- Харьков – Милан — €40,99
С 1 июля Ryanair планирует восстановить 40% рейсов, которые были отменены из-за карантина. Во время полета, экипаж и пассажиры будут обязаны носить защитные маски. Обслуживание в самолете будет ограничено раздачей снеков и напитков в индивидуальной упаковке.
Украина же рассчитывает возобновить авиасообщение с 15 июня. Однако, пока речь идет только о странах, которые популярны среди украинцев: Грузия, Турция, Кипр и Греция.
1 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиасообщение с Испанией и Италией пока точно не будет возобновляться.
Источник: lowcost