З 6 липня ірландський лоукост Ryanair запускає авіарейси до Італії.
Літаки вирушатимуть з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Харкова.
Квитки на перші рейси вже можна забронювати на сайті компанії.
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Напрямки Ryanair з України до Італії з 6 липня:
- Київ – Рим
- Київ – Мілан-Бергамо
- Львів – Болонья
- Одеса – Мілан-Бергамо
- Одеса – Болонья
- Харків – Мілан-Бергамо
Напрямки Ryanair з України до Італії з 7 липня:
- Київ – Болонья
- Львів – Мілан-Бергамо
Ціна квитків Ryanair з України в Італію:
- Київ – Рим – €51,99
- Київ – Мілан – €40,99
- Київ – Болонья – €41,99
- Львів – Болонья – €41,99
- Львів – Мілан – €40,99
- Одеса – Мілан – €40,99
- Одеса – Болонья – €50,99
- Харків – Мілан – €40,99
З 1 липня Ryanair планує відновити 40% рейсів, які були скасовані через карантин. Під час польоту, екіпаж і пасажири будуть зобов’язані носити захисні маски. Обслуговування в літаку буде обмежено роздачею снеків і напоїв в індивідуальній упаковці.
Україна ж розраховує відновити авіасполучення з 15 червня. Однак, поки мова йде тільки про країни, які популярні серед українців: Грузія, Туреччина, Кіпр і Греція.
1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що авіасполучення з Іспанією та Італією поки точно не відновлюватиметься.
Джерело: lowcost