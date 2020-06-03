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Факти / Україна

Квитки вже у продажу: Ryanair запускає рейси з України до Італії

З 6 липня ірландський лоукост Ryanair запускає авіарейси до Італії.

Літаки вирушатимуть з аеропортів Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Квитки на перші рейси вже можна забронювати на сайті компанії.

Читайте: Ryanair запровадила нові правила перельотів через коронавірус

Напрямки Ryanair з України до Італії з 6 липня:

  • Київ – Рим
  • Київ – Мілан-Бергамо
  • Львів – Болонья
  • Одеса – Мілан-Бергамо
  • Одеса – Болонья
  • Харків – Мілан-Бергамо

Напрямки Ryanair з України до Італії з 7 липня:

  • Київ – Болонья
  • Львів – Мілан-Бергамо

Ціна квитків Ryanair з України в Італію:

  • Київ – Рим – €51,99
  • Київ – Мілан – €40,99
  • Київ – Болонья – €41,99
  • Львів – Болонья – €41,99
  • Львів – Мілан – €40,99
  • Одеса – Мілан – €40,99
  • Одеса – Болонья – €50,99
  • Харків – Мілан – €40,99

З 1 липня Ryanair планує відновити 40% рейсів, які були скасовані через карантин. Під час польоту, екіпаж і пасажири будуть зобов’язані носити захисні маски. Обслуговування в літаку буде обмежено роздачею снеків і напоїв в індивідуальній упаковці.

Україна ж розраховує відновити авіасполучення з 15 червня. Однак, поки мова йде тільки про країни, які популярні серед українців: Грузія, Туреччина, Кіпр і Греція.

1 червня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що авіасполучення з Іспанією та Італією поки точно не відновлюватиметься.

Джерело: lowcost

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