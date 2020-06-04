За минувшие сутки, 3 июня, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Противник дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток — недалеко от Павлополя, использовав вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки — из крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 3 июня украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта.

В конце мая ОБСЕ заявила об уменьшении обстрелов на Донбассе, если сравнивать с предыдущим периодом.

В свою очередь министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что угрозы полномасштабной войны России против Украины нет, однако остается вызов, с которым Украина живет уже шесть лет.