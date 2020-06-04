За минулу добу, 3 червня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Противник двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід – неподалік Павлополя, застосовувавши озброєння БМП, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Біля Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Богданівки – з великокаліберних кулеметів.

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Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 3 червня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

У кінці травня ОБСЄ заявила про зменшення обстрілів на Донбасі, якщо порівнювати з попереднім періодом.

У свою чергу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що загрози повномасштабної війни Росії проти України не існує, однак залишається виклик, з яким Україна живе вже шість років.