Провокация на Донбассе: боевики обстреляли украинские позиции из жилых кварталов

Боевики на Донбассе устроили провокацию и обстреляли позиции Объединенных сил из жилых кварталов населенных пунктов.

В частности, противник вел огонь из северной части села Новоласпа. Отсюда выпустили 13 мин 82-го калибра.

Рядом с домами мирных жителей села Староласпа боевики разместили 152 мм артиллерийские системы, из которых трижды обстреляли украинские позиции возле Старогнатовки.

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Также боевики разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 Петровское и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.

В штабе ООС заверили, что украинские войска никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.

Здесь убеждены, что боевики устроили провокацию накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы, чтобы дискредитировать ВСУ.

Вечером в штабе сообщили, что ситуация на Донбассе обостряется. Боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Марьинки вражеский снайпер подстрелил украинского военного. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в госпиталь.