Угрозы полномасштабной войны России против Украины сейчас не существует — Резников

Угрозы полномасштабной войны России против Украины на сегодняшний день не существует, однако остается вызов, с которым Украина живет уже шесть лет.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В частности, он отметил, что угрозы не существует потому, что 350 тыс. украинских военных уже прошли испытание на восточном фронте. Кроме того, делает невозможным ее и экономический кризис, и пандемия коронавируса.

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Алексей Резников также прокомментировал вопрос восстановления водоснабжения в Крым.

— Если Россия официально обратится к Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение для граждан Украины в свободном Крыму.

Ранее вопрос восстановления водоснабжения в Крым прокомментировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что полную ответственность за ситуацию с водой несет Россия.

Со своей стороны, Украина не планирует помогать государству-оккупанту решать его проблемы.