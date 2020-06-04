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Факты / Украина

Киев и 8 областей не дотягивают до ослабления карантина

По данным анализа Минздрава, по состоянию на 4 июня 8 областей Украины и город Киев не дотягивают по критериям ослабления карантина.

Так, три области не проходят по показателю охвата тестирования, остальные — по показателю инцидентности.

В Киеве, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской и Черновицкой области превышен показатель заболеваемости за неделю.

Минздрав установил его на уровне 12 в то время, когда последние две области получили этот показатель на уровне 30.

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В Киеве два дня растет суточное количество больных: 62 случая на 3 июня и 77 на 4 июня.

Недостаточное количество тестирований проводят Днепропетровская, Донецкая и Луганская области (здесь показатель почти равен норме).

Карантин в Украине: какие области не готовы к ослаблению

Для того, чтобы перейти на новый этап ослабления карантина, области должны проходить по трем критериям:

  • инцидентность;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения;
  • охват тестирования.

На данный момент у всех областей нет проблем с загруженностью коек.

Фото: Dreamstime

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