Карантин в Україні: які області не готові до послаблення

За даними аналізу МОЗ, станом на 4 червня 8 областей України та місто Київ не дотягують до критеріїв послаблення карантину.

Так, три області не проходять за показником охоплення тестувань, інші – за показником інцидентності.

У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецьких областях перевищено показник захворюваності за тиждень.

МОЗ встановив його на рівні 12, в той час, коли останні дві області отримали цей показник на рівні 30.

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У Києві два дні зростає добова кількість хворих: 62 випадки на 3 червня і 77 на 4 червня.

Не достатню кількість тестувать проводять Дніпропетровська, Донецька та Луганська області (тут показник майже дорівнює нормі).

Для того, аби перейти на новий етап ослаблення карантину, області повинні проходити за трьома критеріями:

інцидентність;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я;

охоплення тестуванням.

Наразі усі області не мають проблем із завантаженістю ліжок.