Верховная Рада назначила народного депутата от Слуги народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.
За назначение проголосовали 263 народных избранника во время заседания парламента 4 июня. После нардепы проголосовали за снятие с Ткаченко депутатских полномочий.
Также во время заседания новоназначенный министр принес присягу.
1 июня кандидатуру Ткаченко на пост главы Минкульта почти единогласно поддержала вся фракция.
До избрания депутатом IX созыва в 2019 году он возглавлял группу 1+1 Media.
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Свою карьеру в медиа Ткаченко начал в 1991 году с должности корреспондента украинского представительства Reuters в Киеве. После этого в разное время он работал на телеканале УТ-1, заместителем гендиректора канала 1+1, президентом телекомпании Новая волна и гендиректором Нового канала.
Также он выступил продюсером около 20 фильмов, а в 2005 году возглавил Одесскую киностудию.
Также Ткаченко был председателем Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
В День Киева, 31 мая, нардеп записал видеообращение к киевлянам и подтвердил свое будущее участие в праймериз Слуги народа перед выборами мэра города.