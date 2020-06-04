Верховна Рада призначила народного депутата від Слуги народу Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

За призначення проголосували 263 народних обранці під час засідання парламенту 4 червня. Після нардепи проголосували за зняття з Ткаченка депутатських повноважень.

Також під час засідання новопризначений міністр склав присягу.

1 червня кандидатуру Ткаченка на пост глави Мінкульту майже одноголосно підтримала вся фракція.

До обрання депутатом IX скликання в 2019 році він очолював групу 1+1 Media.

Читайте: Ткаченко очолив Мінкульт: біографія та декларація слуги народу

Свою кар’єру в медіа Ткаченко розпочав у 1991 році з посади кореспондента українського представництва Reuters у Києві. Після цього у різний час він працював на телеканал УТ-1, заступником гендиректора каналу 1+1, президентом телекомпанії Нова хвиля і гендиректором Нового каналу.

Також він виступив продюсером близько 20 фільмів, а у 2005 році очолив Одеську кіностудію.

Будучи народним депутатом Ткаченко є головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У День Києва, 31 травня, нардеп записав відеозвернення до киян і підтвердив свою майбутню участь у праймеріз Слуги народу перед виборами мера міста.