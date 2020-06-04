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Факти / Україна

Рада підтримала призначення Ткаченка міністром культури

Верховна Рада призначила народного депутата від Слуги народу Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

За призначення проголосували 263 народних обранці під час засідання парламенту 4 червня. Після нардепи проголосували за зняття з Ткаченка депутатських повноважень.

Також під час засідання новопризначений міністр склав присягу.

1 червня кандидатуру Ткаченка на пост глави Мінкульту майже одноголосно підтримала вся фракція.

голосование за министра культуры

голосование за министра культуры

До обрання депутатом IX скликання в 2019 році він очолював групу 1+1 Media.

Читайте: Ткаченко очолив Мінкульт: біографія та декларація слуги народу

Свою кар’єру в медіа Ткаченко розпочав у 1991 році з посади кореспондента українського представництва Reuters у Києві. Після цього у різний час він працював на телеканал УТ-1, заступником гендиректора каналу 1+1, президентом телекомпанії Нова хвиля і гендиректором Нового каналу.

Також він виступив продюсером близько 20 фільмів, а у 2005 році очолив Одеську кіностудію.

Будучи народним депутатом Ткаченко є головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У День Києва, 31 травня, нардеп записав відеозвернення до киян і підтвердив свою майбутню участь у праймеріз Слуги народу перед виборами мера міста.

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