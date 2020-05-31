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Факты / Украина / Политика

Выборы мэра Киева: Ткаченко объявил об участии в праймериз Слуги народа

Нардеп Александр Ткаченко подтвердил свое будущее участие в праймериз Слуги народа перед выборами мэра столицы.

С таким заявлением Ткаченко выступил в своем видеообращении к жителям Киева в День города.

Народный избранник подчеркнул, что родился и вырос в Киеве, а поэтому стремится сделать город лучше.

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— Нужно сделать Киев городом для людей, а не для ненасытных чинуш и застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно, — сказал Ткаченко.

Кстати, Факты ICTV проанализировали, с чем идут на выборы действующие мэры украинских городов.

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