Новым министром культуры может стать депутат от Слуги народа Александр Ткаченко, его кандидатуру почти единогласно поддержала вся фракция. Назначение Ткаченко, вероятно, вынесут на рассмотрение в сессионный зал уже во вторник или среду.

Несмотря на приверженность однопартийцев возглавить Минкульт Ткаченко сможет только после голосования парламента.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что пока еще не поступало представление о назначении Ткаченко на пост министра, но он предполагает, что на этой неделе Рада может рассмотреть кадровые вопросы в правительстве.

Биография Александра Ткаченко

Депутат получил образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности Жуналистика, кроме этого он закончил Гарвардскую бизнес школу и Европейскую, последнюю проходил в Сингапуре.

С 1991 года Александр Ткаченко начал свою карьеру в медиа, проработав три года на должности корреспондента украинского представительства Reuters в Киеве.

После этого он устроился работать на телеканал УТ-1, где был редактором и ведущим еженедельной телепрограммы Молодежная студия Гарт. Кроме этого журналист выступил продюсером около 20 фильмов.

С 1996 года Ткаченко год проработал на должности заместителя гендиректора канала 1+1, при этом запустил проект ТСН. С 1994 до 1999 года был президентом телекомпании Новая волна, а затем стал гендиректором Нового канала.

В 2005 году возглавил Одесскую киностудию. С 2008 года возглавляет группу 1+1 Media. В 2019 году Ткаченко избрали депутатом IX созыва и он стал главой Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Декларация Александра Ткаченко

В декларации за 2019 год, которую Александр Ткаченко недавно обнародовал, указано, что годовой доход нардепа составил почти 3,7 млн грн.

У супругов Александра и Анны Ткаченко есть две квартиры в столице площадью 132,7 м² и 45,7 м², также пара арендует административное здание площадью почти 400 м².

Нардеп является собственником земельного участка на 1,5 тыс. м² в Лебедевке Киевской области, а еще там есть дача площадью более 267 м². Также пара задекларировала пять автомобилей — три Land Rover и две BMW в жены.

В декабре этого года чиновник приобрел недвижимое имущество стоимостью 12,5 млн грн и еще арендовал помещение на 1,2 млн грн.

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Среди драгоценностей в жены Ткаченко есть кулон с бриллиантом стоимостью 603 тыс. грн. Годовой доход политика составил почти 3,7 млн грн — это прибыль из компании 1+1, а более чем 170 тыс. грн чиновник получил за работу в Раде.

Его жена в том же медийном холдинге получила годовой доход в сумме 1,7 млн грн.

Наличные сохранения политика достигают $400 тыс., а в банке он хранит почти 5,5 млн грн и $6 557. Жена также владеет наличными на сумму $31 тыс. и еще 4,5 миллиона грн держит в банке.

Также известно, что Александр Ткаченко подтвердил свое будущее участие в праймериз Слуги народа перед выборами мэра столицы. Об этом он решил заявить в день рождения Киева 31 мая.