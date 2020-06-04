В Нацполиции во всех подразделениях заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Называться она будет Сustody Records. Механизм — онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания человека, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7, — объяснил министр.

Также сообщается, что сейчас происходит апробация пилотного проекта в полиции Кировоградской области.

Читайте: В деле об изнасиловании в Кагарлыке могут появиться новые подозреваемые — Монастырский

Внедрение этой системы связано с увеличением правонарушений со стороны правоохранителей.

Заместитель главы Нацполиции — начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе добавил, что за полтора года было проведено более 300 служебных расследований по нарушениям работниками полиции прав человека.

Основная идея Сustody Records заключается в том, чтобы были обеспечены гарантии от пыток со стороны правоохранителей.

Глава Европейского комитета по предупреждению пыток Николай Гнатовский отметил, что эти гарантии доказали свою эффективность во всех европейских государствах, именно информирование о факте задержания третьих лиц, доступ к адвокату и доступ к врачу существенно снижает количество подобных случаев.

Также эта система подразумевает переоборудование помещений 10 отделений полиции.

По предварительным данным, этот проект обойдется государству в более чем €20 млн.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что министерство принимает все меры относительно очистки рядов в полиции и системно внедряет европейские стандарты правоохранительной деятельности.

Преступления правоохранителей

В последнее время в Украине увеличилось количество преступлений, которые совершили сотрудники полиции.

Самое резонансное преступление — изнасилование в Кагарлыке, где двое правоохранителей местного отделения полиции поиздевалиьс над женщиной и пытали ее.

По факту этого преступления в Кагарлыкском отделении полиции проводят расследование. По результатам первого этапа уже уволили 10 сотрудников.

По словам жертвы, большинство сотрудников этого отделения были свидетелями совершения преступления. Двое правоохранителей сначала давили на девушку, чтобы она рассказала об ограблении в одном из сельских магазинов.

После того, как девушка отказалась отвечать, поскольку ничего не знала, работники полиции Кагарлыкского отделения надевали на нее противогаз и перекрывали воздух. Затем потерпевшую оставляли в коридоре, прикованную наручниками к батарее.