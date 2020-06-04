У Нацполіції в усіх підрозділах запрацює система цілодобового контролю дій правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Називатися вона буде Сustody Records. Механізм – онлайн реєстрація затриманих осіб у всіх підрозділах поліції, починаючи з моменту фактичного затримання особи, подачі скарг та інших механізмів контролю за діями посадових осіб у режимі 24/7, – пояснив міністр.

Також повідомляється, що зараз відбувається апробація пілотного проекту у поліції Кіровоградської області.

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Впровадження цієї системи пов’язане зі збільшенням правопорушень з боку правоохоронців.

Заступник голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе додав, що за півтора роки було проведено понад 300 службових розслідувань щодо порушень працівниками поліції прав людини.

Основна ідея Сustody Records полягає у тому, щоб були забезпеченні гарантії від катувань з боку правоохоронців.

Голова Європейського комітету з питань запобігання катувань Микола Гнатовський зазначив, що ці гарантії довели свою ефективність у всіх європейських державах, саме інформування про факт затримання третіх осіб, доступ до адвоката та доступ до лікаря суттєво знижує кількість подібних випадків.

Також ця система вимагає переобладнати приміщення 10 відділень поліції.

За попередніми даними, цей проект обійдеться державі у понад €20 млн.

Окрім того, глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що міністерство вживає усіх заходів щодо очищення лав у поліції і системно впроваджує європейські стандарти правоохоронної діяльності.

Злочини правоохоронців

Впродовж останнього часу в Україні збільшилась кількість злочинів, які вчинили співробітники поліції.

Найрезонансніший злочин – зґвалтування у Кагарлику, де двоє правоохоронців місцевого відділення поліції познущались над жінкою та катували її.

За фактом цього злочину у Кагарлицькому відділенні поліції проводять розслідування події. За результатами першого етапу вже звільнили 10 співробітників.

За словами жертви, більшість співробітників цього відділення були свідками вчинення злочину. Двоє правоохоронців спочатку тиснули на дівчину, щоб вона розповіла про пограбування в одному з сільських магазинів.

Після того, як дівчина відмовилась відповідати, оскільки нічого не знала, працівники поліції Кагарлицького відділення надягали на неї протигаз та перекривали повітря. Потім потерпілу залишали у коридорі, прикуту наручниками до батареї.