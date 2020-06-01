Количество подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в Кагарлыцком отделении полиции может увеличиться.

— В ближайшее время, однозначно, перечень подозреваемых и в этом деле расширится. Там не только два человека, — сообщил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Он отметил, что сейчас в деле об изнасиловании проверяют всех должностных лиц отделения — от руководителя до дежурного.

Также Денис Монастырский сообщил, что работники Кагарлыцкого отделения полиции были абсолютно уверены в своей безнаказанности. Они не пытались скрыть следы этого преступления, поскольку даже не смыли кровь в помещении.

Читайте: Оборотни в погонах. Что стоит за резонансным преступлением в Кагарлыке

Сейчас проводят 43 экспертизы. По словам Дениса Монастырского, задержанные полицейские не признают, что совершили преступление и заявляют, что женщина сама согласилась на половую связь.

Напомним, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась 26-летняя женщина, которую избили и изнасиловали двое полицейских.

Накануне пострадавшую привезли в качестве свидетеля на допрос, который касался кражи имущества. На нее одевали противогаз, стреляли из пистолета над головой. На следующий день женщину отпустили.

ГБР уже объявило о подозрении 29-летнему оперативнику Сергею Сулиме и 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву. По результатам первого служебного расследования уволили 10 работников полиции.