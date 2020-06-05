Украина усиленно готовится к выходу из карантина, но последние данные показывают, что предварительный оптимизм украинцев и власти был преждевременным.

Далеко не все области оказались готовыми ко второму этапу выхода из карантина, однако еще не известно, собираются ли они от него отказываться.

В то же время приближается вторая волна коронавируса, к которой советуют готовиться всем странам.

Факты ICTV рассказывают, чего ожидать от второй волны коронавируса и нужно ли Украине так быстро снимать ограничения.

Выход из карантина

С 1 июня в Украине начали восстанавливать железнодорожное сообщение. С 5 июня открывают внутренние авиарейсы, а с 15 июня — международное авиасообщение.

Однако последние данные по критериям выхода из карантина показывают, что Киев и еще семь областей не готовы ко второму этапу смягчения ограничений.

В частности, речь идет о таких областях:

Волынской;

Львовской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Ровенской;

Харьковской;

Черновицкой.

То есть столица и указанные области должны оставаться на первом этапе смягчения карантина, когда страна сделает следующий шаг. Хотя если посмотреть на Киев, то здесь уже действует адаптивный карантин. Например, метро, ​​которое должны были открыть на четвертом этапе, уже работает.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что столица и семь областей не могут открыть для посетителей заведения общественного питания из-за эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в последние дни фиксируют значительное ежедневное увеличение количества больных коронавирусной инфекцией, что также вызывает беспокойство.

Однако это больше связано с тем, что Украина увеличивает количество тестов. Медики всего мира предполагают, что количество людей, которые болели Covid-19, больше, чем данные, которые дают тесты. Конечно, увеличивать их нужно, ведь чем больше их проведут — тем четче будет картина заболеваемости.

— Сегодня мы дошли до отметки в более 9 тыс. тестов в сутки. Далее будем двигаться методом пулинга — объединение четырех-пяти тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти пять тестов будут рассматриваться индивидуально, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В комментарии Фактам ICTV глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что сейчас система критериев, по которым Минздрав определяет возможность смягчения карантина, является несколько манипулятивной.

— Речь идет об индексе распространения заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения. Сейчас его определили в количестве 12 больных на 100 тыс. людей и приняли как критерий… Интересная ситуация с ним произошла. В пятницу около двух недель назад (22 мая) Киев не соответствовал критериям для ослабления карантина (около 15 больных), а за одну ночь он снизился до 11,7 больных на 100 тыс. граждан, что просто невозможно, ведь для него берут временной промежуток в семь суток. Можно сказать, что происходят определенные манипуляции, — говорит Кравченко.

Да и сейчас, по его словам, наибольшее внимание нужно обращать не на карантин, а на лечение больных коронавирусом. Ведь ограничения могут повлиять только на интенсивность распространения заболевания.

Сейчас в Украине Covid-19 определен как особо опасная инфекция. По словам Кравченко, согласно закону, всех больных коронавирусом должны лечить в стационаре.

— Контактные больные, носители особо опасных инфекций… со всеми степенями тяжести должны быть госпитализированы, продиагностированы и пролечены. А у нас органы власти с самого начала (вспышки коронавируса, — Ред.) взяли за основу ошибочную стратегию и тактику, — считает глава Национальной медицинской палаты.

Но нужно позаботиться не только о преодолении болезни на этом этапе. Многие ученые сходятся во мнении, что мир может ожидать вторая волна коронавируса.

Вторая волна коронавируса

Ляшко выразил мнение о том, что вторая волна коронавируса может прийти в Украину осенью. Однако сейчас трудно сказать, что постигнет государство вместе с ее приходом.

По его словам, уже сейчас Украина готовится к новой вспышке инфекции.

— Мы готовимся к этой второй волне. Видим, как работали наши карантинные меры, которые были внедрены во время первой волны, знаем, что и как можно запускать. Можно сейчас уже подходить, вводя адаптивный карантин, — сказал Ляшко.

Примерно семь недель назад Иран, который был одним из крупнейших очагов возгорания коронавируса, смягчил карантин. 3 июня в стране зафиксировали около 3,1 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордом за последние два месяца.

В СМИ начали писать, что это — начало второй волны Covid-19 для страны, однако сейчас в ней не восстанавливают ограничения, а лишь подчеркивают, что нужно соблюдать правила безопасности.

Самая большая проблема в подготовке ко второй волне — нет понимания, какой именно она будет. Губернатор штата Нью-Йорк (США) Эндрю Куомо считает, что во время подготовки нужно учитывать и то, что коронавирус может мутировать.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская также придерживается мнения, что вторая волна инфекции будет сложнее первой.

— Вторая волна, по опыту прошлых эпидемий, была всегда тяжелее. Так было при испанском гриппе, при гриппе H1N1. Правда, коронавирусная инфекция — это немного другое. Тем не менее, риски есть, и нам нужно быть готовыми к осени, — сказала Голубовская.

Конечно, вместе со второй волной коронавируса вернутся и определенные карантинные ограничения. В каком виде они будут — сейчас сказать трудно, ведь у нас нет данных, на которые можно было бы ориентироваться.

Если больных будет больше и вирус мутирует, то ограничения могут быть даже жестче. Если же интенсивность вспышки будет меньше, то и соответствующие ограничения будут не такие строгие.

— Все будет зависеть от интенсивности распространения заболеваемости. Второе — непосредственно уровень заболеваемости в абсолютных цифрах. Третий критерий — уровень смертности. На их основе мы сможем внедрять те или иные меры, — говорит Кравченко.

В то же время нужно помнить, что Украина — страна со слабой экономикой и не может на длительное время остановить экономическую активность. Да и ее восстановление будет медленным, и не факт, что на момент второй волны она будет в состоянии выдержать жесткие ограничения.

Карантинные ограничения и работа



За время карантина бизнес приспособился к новым реалиям, но большинство предприятий все равно несли убытки и работали на “выживание”. И второго жесткого карантина многие маленькие и средние бизнесы могут просто не выдержать.

Аналитики сходятся во мнении, что во время второй волны коронавируса понадобится так называемый периодический карантин.

И даже в государствах, где экономика более устойчива к различным вызовам, готовятся к тому, чтобы балансировать экономическую активность и социальные ограничения. Ключевые элементы этой стратегии — тестирование, отслеживание заболеваний и изоляция пациентов.

Среди ученых бытует мнение, что коронавирус никогда не исчезнет. Поэтому до изобретения надежной вакцины нам придется приспосабливаться к новым реалиям.

Это касается и различных предприятий. Им и власти нужно думать о таких ограничениях, которые как можно меньше отразятся на экономической активности страны.

Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал Фактам ICTV, что для сохранения рабочих мест необходима экономика, которая будет работать.

— Рабочие места нельзя закрыть в холодильнике и считать, что они хранятся. Рабочие места — это когда работает экономика. И правительство, и Верховная Рада должны принять те ответственные решения, которые остановят ее падение. Если экономика будет работать — будут и рабочие места. Мы разработали законопроекты по изменению системы публичных закупок, должно быть содействие тем предприятиям, которые имеют большую локализацию в Украине — а это рабочие места для наших людей, — говорит Олейник.

Согласно опросу, который проводила ФРУ в течение 10 — 27 апреля 2020 года среди владельцев и руководителей компаний, около трети бизнесов могут продержаться еще два-три месяца. Около 20% респондентов считают, что их бизнес сможет продержаться не более одной-восьми недель, еще столько же говорят о том, что могут держаться еще три-шесть месяцев.

Но здесь речь идет о том, чтобы лишь держаться, то есть “проедать” запасы, которые у них есть. А закрытие бизнеса — это потеря сотен, а то и тысяч рабочих мест.

— Мы считаем, что в руках государства есть такие инструменты, как Национальный банк, государственные банки, такие монополии, как Нафтогаз, Укрзализныця, Укравтодор, Энергоатом, которые могут именно сейчас запустить то, что называется инфраструктурными проектами. А инфраструктурные проекты — это тысячи рабочих мест и средства, которые должны оставаться в экономике Украины. На каждый доллар, вложенный в инфраструктуру, экономика страны получает до трех долларов дополнительных доходов в смежных отраслях, — говорит председатель совета ФРУ.

Даже если начнется вторая волна, бизнесу понадобится значительная поддержка, ведь в тех условиях, которые были до ослабления карантина, большинству уже будет невозможно работать. И поддержка государства не очень помогает.

Согласно опросу Федерации работодателей, около 42% бизнесов нужно от 31 до 90 дней, чтобы восстановить свою деятельность, еще 28% — более 91 дня.

В ФРУ надеются, что второй волны коронавируса не будет. В то же время есть надежда, что государство и система здравоохранения будут более подготовленными, поэтому не понадобятся столь значительные ограничения, как раньше.

— Если эта вторая волна будет (а хотелось бы, чтобы ее не было), надеюсь, что Министерство здравоохранения уже обученное, врачи более подготовлены. Очень жаль, что в этой ситуации количество медицинских работников, которые заболели, показало, насколько наша система здравоохранения была не готова к сложившейся ситуации. Надеемся, что в случае второй волны она будет готова. Считаем, что мы как страна, бизнес, экономика можем быть эффективными. Но если не следовать таким простым правилам, как социальная дистанция, мытье рук и т. д., осенью пандемия может вернуться, как прогнозирует Минздрав. Мы как бизнес точно будем социально ответственными с точки зрения понимания возможных последствий второй волны, — рассказывает Олейник.

Готовиться ко второй волне коронавируса сейчас нужно, однако не стоит забывать об экономике и благосостоянии граждан.

У многих нет даже минимальных запасов для того, чтобы без проблем пережить и первую волну Covid-19. Поэтому государству нужно искать баланс между безопасностью людей и стабильной экономической жизнью страны.

Владислав Бомбела