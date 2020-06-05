Україна посилено готується до виходу з карантину, але останні дані показують, що попередній оптимізм українців і влади був передчасним.

Далеко не всі області виявилися готовими до другого етапу виходу з карантину, однак ще не відомо, чи збираються вони від нього відмовлятися.

Водночас наближається друга хвиля коронавірусу, до якої радять готуватися всім країнам.

Факти ICTV розповідають, чого очікувати від другої хвилі коронавірусу та чи потрібно Україні так швидко знімати обмеження.

Вихід з карантину

З 1 червня в Україні почали відновлювати залізничне сполучення. З 5 червня відкривають внутрішні авіарейси, а з 15 червня – міжнародне авіасполучення.

Однак останні дані щодо критеріїв виходу з карантину показують, що Київ та ще сім областей не готові до другого етапу пом’якшення обмежень.

Зокрема, йдеться про такі області:

Волинську;

Львівську;

Дніпропетровську;

Донецьку;

Рівненську;

Харківську;

Чернівецьку.

Тобто столиця і зазначені області мають залишатися на першому етапі пом’якшення карантину, коли країна зробить наступний крок. Хоча якщо подивитися на Київ, то тут вже діє адаптивний карантин. Наприклад, метро, яке мали відкрити на четвертому етапі, вже працює.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що столиця та сім областей не можуть відкрити для відвідувачів заклади харчування через епідеміологічну ситуацію.

Крім того, останніми днями фіксують значне щоденне збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію, що також викликає занепокоєння.

Однак це більше пов’язано з тим, що Україна збільшує кількість тестів. Медики всього світу припускають, що кількість людей, які хворіли на Covid-19, більша, ніж дані, які дають тести. Звичайно, збільшувати їх потрібно, адже чим більше їх проведуть – тим чіткішою буде картина захворюваності.

– Сьогодні ми дійшли до позначки в понад 9 тис. тестів на добу. Далі рухатимемося методом пулінгу – об’єднання чотирьох-п’яти тестів одночасно в одній пробірці, а якщо пробірка показує позитивний результат, тоді ці п’ять тестів розглядатимуться індивідуально, – розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У коментарі Фактам ICTV голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко заявив, що нині система критеріїв, за якими МОЗ визначає можливість пом’якшення карантину, є дещо маніпулятивною.

– Йдеться про індекс поширення захворюваності в розрахунку на 100 тис. населення. Нині його визначили в кількості 12 хворих на 100 тис. людей і взяли як критерій… Цікава ситуація з ним сталася. В п’ятницю близько двох тижнів тому (22 травня) Київ не відповідав критеріям для послаблення карантину (близько 15 хворих), а за одну ніч він знизився до 11,7 хворих на 100 тис. населення, що просто неможливо, адже для нього беруть часовий проміжок в сім діб. Можна сказати, що відбуваються певні маніпуляції, – каже Кравченко.

Та й нині, за його словами, найбільшу увагу потрібно звертати не на карантин, а на лікування хворих на коронавірус. Адже обмеження можуть вплинути лише на інтенсивність поширення захворювання.

Нині в Україні Covid-19 визначений як особливо небезпечна інфекція. За словами Кравченка, згідно з законом, усіх хворих на коронавірус мають лікувати в стаціонарі.

– Контактні хворі, носії особливо небезпечних інфекцій… з усіма ступенями тяжкості мають бути госпіталізовані, продіагностовані та проліковані. А у нас органи влади від самого початку (спалаху коронавірусу, – Ред.) взяли за основу хибну стратегію і тактику, – вважає голова Національної медичної палати.

Але потрібно потурбуватися не лише про подолання хвороби на цьому етапі. Багато науковців сходяться на думці, що на світ може чекати друга хвиля коронавірусу.

Друга хвиля коронавірусу

Ляшко висловив думку щодо того, що друга хвиля коронавірусу може прийти до України восени. Однак нині важко сказати, що спіткає державу разом з її приходом.

За його словами, вже зараз Україна готується до нового спалаху інфекції.

– Ми готуємося до цієї другої хвилі. Бачимо, як працювали наші карантинні заходи, які були впроваджені під час першої хвилі, знаємо, що і як можна запускати. Можна зараз вже підходити, запроваджуючи адаптивний карантин, – сказав Ляшко.

Приблизно сім тижнів тому Іран, який був одним з найбільших осередків спалаху коронавірусу, пом’якшив карантин. 3 червня в країні зафіксували близько 3,1 тис. нових випадків захворювання на коронавірус, що стало рекордом за останні два місяці.

У ЗМІ почали писати, що це – початок другої хвилі Covid-19 для країни, однак нині в ній не поновлюють обмеження, а лише наголошують на тому, що потрібно дотримуватися правил безпеки.

Найбільша проблема у підготовці до другої хвилі – немає розуміння, якою саме вона буде. Губернатор штату Нью-Йорк (США) Ендрю Куомо вважає, що під час підготовки потрібно враховувати і те, що коронавірус може мутувати.

Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська також дотримується думки, що друга хвиля інфекції буде складнішою за першу.

– Друга хвиля, з досвіду минулих епідемій, була завжди важчою. Так було при іспанському грипі, під час грипу H1N1. Щоправда, коронавірусна інфекція – це трохи інше. Тим не менш, ризики є, і нам потрібно бути готовими до осені, – сказала Голубовська.

Звичайно, разом з другою хвилею коронавірусу повернуться і певні карантинні обмеження. В якому вигляді вони будуть – нині сказати важко, адже в нас немає даних, на які можна було б орієнтуватися.

Якщо хворих буде більше і вірус мутує, то обмеження можуть бути навіть жорсткішими. Якщо ж інтенсивність спалаху буде меншою, то і відповідні обмеження будуть не такі суворі.

– Все залежатиме від інтенсивності поширення захворюваності. Друге – безпосередньо рівень захворюваності в абсолютних цифрах. Третій критерій – рівень смертності. На їхній основі ми зможемо впроваджувати ті чи інші заходи, – каже Кравченко.

Водночас потрібно пам’ятати, що Україна – країна зі слабкою економікою і не може на тривалий час зупинити економічну активність. Та і її відновлення буде повільним, і не факт, що на момент другої хвилі вона буде в стані витримати жорсткі обмеження.

Карантинні обмеження і робота



За час карантинних обмежень бізнес пристосувався до нових реалій, але більшість підприємств все одно несли збитки і працювали на “виживання”. І другого жорсткого карантину багато маленьких і середніх бізнесів можуть просто не витримати.

Аналітики сходяться на думці, що під час другої хвилі коронавірусу знадобиться так званий періодичний карантин.

І навіть в державах, де економіка більш стійка до різних викликів, готуються до того, щоб балансувати економічну активність та соціальні обмеження. Ключові елементи цієї стратегії – тестування, відстежування захворювань та ізоляція пацієнтів.

Серед науковців панує думка, що коронавірус ніколи не зникне. Тому до винайдення надійної вакцини нам доведеться пристосовуватися до нових реалій.

Це стосується і різноманітних підприємств. Їм і владі потрібно думати про такі обмеження, які якомога менше відіб’ються на економічній активності країни.

Голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник розповів Фактам ICTV, що для збереження робочих місць необхідна економіка, яка працюватиме.

– Робочі місця не можна закрити в холодильнику і вважати, що вони зберігаються. Робочі місця – це коли працює економіка. І уряд, і Верховна рада мають ухвалити ті відповідальні рішення, які зупинять її падіння. Якщо економіка працюватиме – будуть і робочі місця. Ми розробили законопроекти щодо зміни системи публічних закупівель, має бути сприяння тим підприємствам, які мають більшу локалізацію в Україні – а це робочі місця для наших людей, – каже Олійник.

Згідно з опитуванням, яке проводила ФРУ протягом 10-27 квітня 2020 року серед власників та керівників компаній, близько третини бізнесів можуть протриматися ще два-три місяці. Близько 20% респондентів вважають, що їхній бізнес зможе протриматися не більше одного-восьми тижнів, ще стільки ж кажуть про те, що можуть триматися ще три-шість місяців.

Але тут йдеться про те, що лише триматимуться, тобто “проїдатимуть” ті запаси, які в них є. А закриття бізнесу – це втрата сотень, а то й тисяч робочих місць.

– Ми вважаємо, що в руках держави є такі інструменти, як Національний банк, державні банки, такі монополії, як Нафтогаз, Укрзалізниця, Укравтодор, Енергоатом, які можуть саме зараз запустити те, що називається інфраструктурними проектами. А інфраструктурні проекти – це тисячі робочих місць та кошти, які мають залишатися в економіці України. На кожен долар, вкладений в інфраструктуру, економіка країни отримує до трьох доларів додаткових доходів в суміжних галузях, – говорить голова ради ФРУ.

Навіть якщо почнеться друга хвиля, бізнесу знадобиться значна підтримка, адже в тих умовах, які були до послаблення карантину, більшості вже буде нереально працювати. І підтримка держави не дуже допомагає.

Згідно з опитуванням Федерації роботодавців, близько 42% бізнесів потрібно від 31 до 90 днів, щоб відновити свою діяльність, ще 28% – більше 91 дня.

У ФРУ сподіваються, що другої хвилі коронавірусу не буде. Водночас є надія, що держава та система охорони здоров’я будуть більш підготовленими, тому не знадобляться такі значні обмеження, як раніше.

– Якщо ця друга хвиля буде (а хотілося б, щоб її не було), маю надію, що Міністерство охорони здоров’я вже навчене, лікарі більш підготовлені. Дуже шкода, що в цій ситуації кількість медичних працівників, які захворіли, показала, наскільки наша система охорони здоров’я була не готова до ситуації, що склалася. Сподіваємося, що у разі другої хвилі вона буде готова. Вважаємо, що ми як країна, бізнес, економіка можемо бути ефективними. Але якщо не дотримуватись таких простих правил, як соціальна дистанція, миття рук тощо, восени пандемія може повернутися, як прогнозує МОЗ. Ми як бізнес точно будемо соціально відповідальними з точки зору розуміння можливих наслідків другої хвилі, – розповідає Олійник.

Готуватися до другої хвилі коронавірусу нині потрібно, однак не варто забувати про економіку та добробут громадян.

Багато в кого немає навіть мінімальних запасів для того, щоб без проблем пережити і першу хвилю Covid-19. Тому державі потрібно шукати баланс між безпекою людей і стабільним економічним життям країни.

Владислав Бомбела