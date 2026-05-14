Взрывы в Киеве прогремели в ночь на 14 мая во время массированной атаки ракетами и ударными беспилотниками. Известно о по меньшей мере одном погибшем и 31 пострадавшем.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, начальник КГВА Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 14 мая: что известно

Во время взрывов в Киеве под ударом оказались Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Cоломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы.

По данным спасателей, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Дарницком районе. Там произошло попадание в девятиэтажный жилой дом, из-за чего обрушились конструкции.

В ГСЧС сообщили, что из дома удалось спасти 27 человек. В то же время под завалами могут находиться люди, поэтому аварийно-спасательные работы продолжаются.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в Дарницком районе под завалами остались заблокированные люди.

Также в районе зафиксировали падение обломков на территорию автозаправочной станции.

Кроме того, в Оболонском районе обломки дронов упали на открытую территорию, а также повредили трехэтажное здание паркинга и бизнес-центра.

По другому адресу обломки повредили квартиру на 12-м этаже жилого дома и попали в 25-этажный недострой. Известно о травмированных.

В Днепровском районе из-за атаки возник пожар на крыше пятиэтажного жилого дома. Также зафиксировано попадание БпЛА в еще одну пятиэтажку и повреждение частного дома.

Отдельно спасатели сообщили о возгорании гаражей и припаркованного автомобиля.

В Соломенском районе из-за падения обломков загорелся автомобиль.

В Голосеевском районе обломки обнаружили на проезжей части, а в Святошинском — на открытой территории.

По состоянию на сейчас в результате взрывов в Киеве 14 мая пострадал по меньшей мере 31 человек, среди них один ребенок. Еще один человек погиб.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

В данный момент на левом берегу Киева в результате атаки наблюдаются перебои с водоснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

Источник : Нацполиция, ГСЧС

Фото : ГСЧС

