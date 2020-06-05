Министерство финансов Украины объяснило ключевые требования МВФ для Украины.

Глава министерства Сергей Марченко в эфире Право на власть рассказал о ключевых пунктах меморандума о дальнейшем сотрудничество=е Украины с МВФ на 2020-2021 годы по программе Stand-by.

Сейчас, по словам министра, пункт о создании понятия гарантированного минимального дохода не соответствует действительности.

Марченко отметил, что МВФ не требует от Украины повышения пенсионного возраста. А вот реформы в медицинской и образовательной сферах предусматриваются.

— МВФ нам рекомендует не делать исключения в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судьей, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды, — сказал он.

Также предполагается и реформа в налоговой службе — создание единого юридического лица в Госналоговой службе и государственной таможне.

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Следующий пункт — введение рыночной цены на отопление и газ для населения. Это не предусматривает повышения тарифов.

Относительно рынка земли — в меморандуме отмечены те вещи, которые уже фактически приняты.

По мнению главы Минфина, сегодня в программе МВФ указаны лишь такие шаги, которые обязано делать правительство любой страны.

Совет директоров МВФ рассмотрит программу stand-by для Украины 9 июня. Первый транш планируют предоставить в размере $ 1,9 млрд сразу после одобрения программы.