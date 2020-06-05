Міністерство фінансів України пояснило ключові вимоги МВФ для України.

Очільник міністерства Сергій Марченко в ефірі Право на владу розповів про ключові пункти меморандуму про подальшу співробітництво України з МВФ на 2020−2021 роки за програмою Stand-by.

Наразі, за словами міністра, пункт про створення поняття гарантованого мінімального доходу не відповідає дійсності.

Марченко зазначив, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку. А от реформи в медичній та освітній сферах передбачаються.

– МВФ нам рекомендує не робити виключення в плані пенсій. Не робити пільгових пенсій для судів, для прокурорів, як це було в попередні періоди, – сказав він.

Також передбачається і реформа у податковій службі – створення єдиної юридичної особи в держподатковій службі та державній митниці.

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Наступний пункт – введення ринкової ціни на опалення та газ для населення. Це не передбачає підвищення тарифів.

Щодо ринку землі – у меморандумі відзначені ті речі, які вже, фактично, ухвалені.

На думку очільника Мінфіну, сьогодні в програмі МВФ зазначені лише такі кроки, які зобов’язаний робити уряд будь-якої країни.

Рада директорів МВФ розгляне програму stand-by для України 9 червня. Перший транш планують надати у розмірі $1,9 млрд відразу після схвалення програми.