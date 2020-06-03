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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Совет директоров МВФ рассмотрит программу stand-by для Украины 9 июня

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня. Также планируется дать оценку предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.

Предполагается, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы Советом директоров.

Положительное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству Украины получить макрофинансовую помощь от ЕС в размере €500 млн и откроет кредит Всемирного банка до $1 млрд.

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Программа stand-by рассчитана на 18 месяцев. За этот период Украина может получить $5 млрд кредитных средств несколькими траншами. Однако решение о выделении каждого следующего транша будет согласовываться отдельно.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ожидает утверждения 5 июня Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы.

По его словам, первый транш от МВФ будет на $1,9 млрд, осенью будет $1,6 млрд, и в следующем году — $1,5 млрд.

Источник: МВФ

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