5 июня в Украине ослабили карантин, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении главы МВД, и стало известно о смерти актера Михаила Кокшенова.

Об этом и другом читайте в дайджесте главных новостей за 5 июня 2020 года.

Карантин ослаблен, но не везде

С 5 июня Кабинет министров разрешил ресторанам принимать посетителей в залах, а религиозным организациям проводить мероприятия в помещениях, если на 5 м² будут находиться не более одного человека.

Также сегодня снимается обязательство по самоизоляции для людей старше 60 лет.

Кроме того, разрешена деятельность учреждений оздоровления и отдыха детей. Полный список послаблений карантина с 5 июня здесь.

Возобновлены полеты по территории Украины

Внутренние рейсы в Украине возобновили с 5 июня, а с 15 числа нынешнего месяца можно будет улететь за границу. Полеты будут сопровождаться определенными неудобствами из-за ограничения доступа к терминалам, масочного режима и температурного скрининга. Поэтому посадка и высадка из самолета будет требовать больше времени.

Киев и Львовская область мимо смягчения карантина

В Киеве дальнейшие послабления карантина пока не будут вводить из-за неутешительной статистики заболевания коронавирусом — за минувшие сутки инфицированы еще 82 человека. Значит, залы ресторанов, кафе и бассейны пока остаются закрытыми.

Также стало известно, что в столице ограничат вход на пять станций метро в час пик: Житомирскую, Святошин, Черниговскую, Лесную и Почайную.

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Действующие ограничения во Львовской области продлятся до 12 июня. Под запретом остается работа междугородного транспорта, детских садов, залов кафе и ресторанов, гостиниц и спортивных заведений.

Всего в Украине, по данным Минздрава, ослаблять карантин нельзя в восьми областях и Киеве.

Постановление об увольнении Авакова

Постановление за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова с подписью 56 народных депутатов зарегистрировали в Верховной Раде.

Утром 5 июня активисты собрались под парламентом с тем же требованием, что и народные избранники — отправить Авакова в отставку.

На акцию вышли несколько сотен участников, они жгли файеры и дымовые шашки. Столкновений во время митинга не было.

Смерть Кокшенова

Смерть народного артиста РФ Михаил Кокшенова подтвердила его жена 5 июня.

Официальная причина смерти пока не называлась, однако в российских СМИ появилась непроверенная информация о том, что Кокшенов мог умереть из-за осложнений Covid-19.

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