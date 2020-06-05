5 червня в Україні послабили карантин, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення голови МВС, та стало відомо про смерть актора Михайла Кокшенова.

Про це та інше читайте у дайджесті головних новин за 5 червня 2020 року.

Карантин послаблено, але не всюди

Від 5 червня Кабінет міністрів дозволив ресторанам приймати відвідувачів у залах, а релігійним організаціям проводити заходи у приміщеннях, якщо на 5 м² перебуватимуть не більше однієї особи.

Також сьогодні знімається зобов’язання щодо самоізоляції для людей старше 60 років.

Крім того, дозволено діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Повний список послаблень карантину від 5 червня тут.

Відновлено польоти територією України

Внутрішні рейси в Україні відновили з 5 червня, а з 15 числа нинішнього місяця можна буде полетіти за кордон. Польоти супроводжуватимуться певними незручностями через обмеження доступу до терміналів, масковий режим та температурний скринінг. Через це посадка і висадка з літака вимагатимуть більше часу.

Київ і Львівщина повз пом’якшення карантину

У Києві подальших послаблень карантину поки не вводитимуть через невтішну статистику захворювання на коронавірус – за минулу добу було інфіковано ще 82 особи. Отже, зали ресторанів, кафе та басейни поки залишаються закритими.

Також стало відомо, що у столиці обмежать вхід на п’ять станцій метро в годину пік: Житомирську, Святошин, Чернігівську, Лісову та Почайну.

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Чинні обмеження у Львівській області триватимуть до 12 червня. Під забороною залишається робота міжміського транспорту, дитсадків, залів кафе і ресторанів, готелів та спортивних закладів.

Загалом в Україні, за даними МОЗ, послаблювати карантин не можна у восьми областях та Києві.

Постанова і мітинг щодо звільнення Авакова

Постанову за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за підписом 56 народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді.

Вранці 5 червня активісти зібралися під парламентом з тією ж вимогою, що й народні обранці – відправити Авакова у відставку.

На акцію вийшли кілька сотень учасників, вони палили фаєри та димові шашки. Сутичок під час мітингу не було.

Смерть Кокшенова

Смерть народного артиста РФ Михайло Кокшенова підтвердила його дружина 5 червня.

Офіційна причина смерті поки не називалася, однак у російських ЗМІ з’явилася неперевірена інформація про те, що Кокшенов міг померти через ускладнення Covid-19.

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