За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 нарушили режим прекращения огня.
Вследствие обстрелов четыре бойца Объединенных сил получили ранения, а один — боевое травмирование.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Опытного и Старогнатовки противник выпустил более тридцати мин калибра 120 мм.
— У Богдановки враг привел противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьянкой, Павлополем и Авдеевкой — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — отмечают в штабе.
Читайте: Украина не переступит “красные линии” на переговорах по Донбассу — Кулеба
Также бойцы РФ открыли огонь вблизи Орехового и Луганского.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
5 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, в котором они обсудили новые участки для разведения сил на Донбассе.
Украина готова обсуждать особый статус Донбасса и Крыма, но только в пределах государства.