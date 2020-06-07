За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 нарушили режим прекращения огня.

Вследствие обстрелов четыре бойца Объединенных сил получили ранения, а один — боевое травмирование.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток у Опытного и Старогнатовки противник выпустил более тридцати мин калибра 120 мм.

— У Богдановки враг привел противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьянкой, Павлополем и Авдеевкой — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, — отмечают в штабе.

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Также бойцы РФ открыли огонь вблизи Орехового и Луганского.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

5 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, в котором они обсудили новые участки для разведения сил на Донбассе.

Украина готова обсуждать особый статус Донбасса и Крыма, но только в пределах государства.