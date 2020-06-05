Зеленский обсудил с Меркель безопасность на Донбассе и мирный план

Украина выбирает новые участки для разведения сил на Донбассе.

Об этом говорил президент Владимир Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону 5 июня.

Во время беседы лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и переговоры, которые были в Берлине 2 июня. Оба отметили высокий уровень взаимопонимания украинской и немецкой сторон.

— Это был очень содержательный визит, который даст толчок Нормандскому формату, — отметил Владимир Зеленский.

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Собеседники сделали отдельный акцент на необходимости последовательного и неуклонного выполнения договоренностей Нормандского формата.

— Чрезвычайно важным является обеспечение доступа Международного комитета Красного Креста на оккупированных территориях для верификации удерживаемых лиц. Также важно доступ СММ ОБСЕ для проведения мониторинга. Мы хотим определиться с новыми участками разведения, — отметил президент Украины.

Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украины.

Также лидеры говорили о сотрудничестве стран в сфере противодействия коронавирусу и финансово-экономических отношений.

Мирный план по Донбасса

Украина готова обсуждать особый статус Донбасса и Крыма, но только в пределах государства.

Переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, возможны только, если у них не будет права вето на любые общенациональные решения, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина никогда не откажется от суверенного контроля над Донбассом и Крымом.

В феврале 2014 году РФ незаконно вторглась на украинскую территорию и аннексировала ее часть — АР Крым. Она захватила стратегические объекты полуострова и установила там свою незаконную власть.

В апреле 2014 года пророссийские силы захвалили часть территории Донбасса. Война за их освобождение от гибридных сил РФ идет шестой год.