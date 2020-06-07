За минулу добу збройні формування Російської Федерації 13 порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів чотири бійці Об’єднаних сил отримали поранення, а один – бойове травмування.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід біля Опитного та Старогнатівки противник випустив понад тридцять мін калібру 120 мм.

– Біля Богданівки ворог задіяв протитанкові ракетні комплекси, а поруч з Мар’їнкою, Павлополем і Авдіївкою – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, – зазначають у штабі.

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Також бійці РФ відкрили вогонь поблизу Оріхового та Луганського.

За даними розвідки, 6 червня українські оборонці знищили одного окупанта.

5 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ангелою Меркель, у якій вони обговорили нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу і Криму, але тільки в межах держави.