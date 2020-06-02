Украина готова к широким компромиссам на переговорах по Донбассу, но не уступит суверенитетом и территориальной целостностью.

Есть красные линии, которые никогда не будут пересечены, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с министром МИД Германии Хайко Маасом.

— Мы наметили во время той дискуссии ряд вопросов, требующих решения. И с тех пор последовательно и настойчиво ищем решения, которые бы позволили двигаться вперед в мирном урегулировании на Донбассе, но, в то же время, я хочу это подчеркнуть, не приводили к пересечения красных линий, — отметил Кулеба.

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Кулеба поблагодарил Мааса за понимание чувствительности этой ситуации.

Нормандские переговоры

Нормандські переговоры последний раз состоялись в декабре 2019 года. На них договорились об обмене удерживаемыми лицами. Россия требовала провести на Донбассе местные выборы, на что не согласилась Украина. В то же время, в конце года террористы из ”ДНР” и ”ЛНР” отпустили украинских пленных.

30 апреля состоялась видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России. Должны были подготовить документы до новых переговоров.

Но после нее министр МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после нормандского саммита в Париже была реализована только одна договоренность, принятая на декабрьской встрече: состоялся обмен удерживаемыми лицами. Поэтому следующей встречи пока не будет.

Источник: AuswaertigesAmtDE