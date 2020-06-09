Экономический кризис: на сколько упадет ВВП и на что это повлияет

С течением времени все страны мира все больше ощущают последствия экономического кризиса, который возник в результате пандемии коронавируса.

И прогнозы многих аналитиков сейчас совсем пессимистичны. Хотя уже давно известно, что последствия будут хуже кризиса 2008 года, о реальном положении дел говорить очень трудно.

Мы знаем, что рецессия мировой экономики будет очень большой, но на что это реально повлияет?

Факты ICTV рассказывают, какими будут последствия снижения экономической активности и где это больше всего будет ощущаться.

Рецессия и прогнозы

Снижение экономической активности началось вскоре после того, как ВОЗ заявила о начале пандемии коронавируса и введения карантина многими странами из-за вспышки заболевания.

Официально о том, что началась рецессия мировой экономики в МВФ заявили в марте, когда большинство стран Европы ввели жесткие ограничения в связи с выявлением Covid-19.

О падении экономики Украины министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило в мае. Конечно началось оно раньше — с введением ограничений, которые были жесткими даже по мировым стандартам.

В опубликованном отчете экономической активности говорится, что за период января-марта 2020 года рецессия экономики Украины составила около 1,2%.

А вот в США только сейчас официально заявили о рецессии экономики. Понятно, что она началась гораздо раньше, однако Национальное бюро экономических исследований решило сказать об этом 8 июня.

Также в понедельник с заявлением о последствиях из-за пандемии Covid-19 выступил Всемирный банк. Он прогнозирует, что рецессия мировой экономики составит около 5,2%, что будет худшим показателем со времен Второй мировой войны.

А передовые экономики могут пострадать еще больше. Их падение может составить до 7%.

На восстановление экономической активности также понадобится время и пока не известно, по какому сценарию все будет происходить. Аналитики Boston Consulting Group в марте смоделировали три сценария, по которым может происходить восстановление:

V-образный;

U-образный;

L-образный.

Наиболее вероятным сценарием они называют V-образный, согласно которому произойдет быстрое падение производства, а затем стремительный рост к прежним показателям. Однако такой прогноз выглядит слишком оптимистично.

По U-образному сценарию ожидается необратимый спад производства, после чего мировая экономика вернется к росту.

L-образный сценарий предполагает, что самой структуре экономики будет нанесен непоправимый ущерб, из-за чего сильно замедлится ее рост в последующие годы.

Скорее всего, экономика Украины будет дольше других выходить из кризиса. По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина это общая тенденция для слабых сырьевых экономик — длинный выход из кризиса, ведь они находятся далеко от конечного потребителя.

Он считает, что и рецессия в нашей стране будет больше.

— Я думаю, что нас ждет большая рецессия. В 2008 году мировая экономика упала где-то на 4,5%, а украинская — на 15%… Международный валютный фонд ожидает падения около 7,5% экономики Украины. Я думаю, что реально падение будет больше. Даже от сильных экономик ожидают большего падения, поэтому говорить о цифрах вроде 4,5% очень оптимистично и обнадеживающе, — рассказывает экономист.

Последствия рецессии



Всем понятно, что ничего хорошего рецессия не предвещает для населения любой страны. Однако карантин не может продолжаться вечно, рано или поздно все ограничения снимут и страна начнет восстанавливать нормальную жизнь.

В то же время, мы все больше будем ощущать последствия финансового кризиса. Но что именно изменится с падением экономической активности в жизни обычных людей?

То, что мы будем чувствовать — это рост уровня безработицы. Обычно он становится особенно высоким во время рецессии.

Сейчас власти говорят об увеличении уровня безработицы в этом году до 9,4%. Ранее в Государственной службе занятости прогнозировали, что в 2020 году уровень безработицы составит 8,1%.

Однако уже в марте наблюдался рост безработицы на 22%. А по подсчетам Торгово-промышленной палаты Украины уровень безработицы на середину апреля составлял около 13,7-15,4% (2,5-2,8 млн украинцев).

И сейчас ситуация не становится лучше, а впоследствии мы начнем чувствовать в повседневной жизни и другие проявления снижения экономической активности.

— Если мы говорим о том, что ВВП падает на 7%, то это означает, что мы с вами на столько же меньше получаем доходов. То есть считайте, что в вашем кошельке на 7% уменьшится количество денег. Конечно вы это почувствуете… В этом году мы физически заработаем меньше, — говорит Пендзин.

В общем компании будут меньше производить, а люди — меньше потреблять, в том числе и из-за того, что увеличивается уровень безработицы. Уже сейчас мы можем увидеть эту тенденцию.

Крупные компании откладывают выход своих новинок (техники, кино, сериалов и т. д.), сети ресторанов закрывают наименее популярные заведения, на полках магазинов не всегда можно найти желаемые товары. Такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

И чем больше времени будет проходить до начала полноценного восстановления экономики, тем больше подобного мы будем наблюдать.

Научиться у кризиса

Из финансового кризиса 2008 года мир сделал определенные выводы, чтобы быть более готовым к подобной ситуации в будущем. И из коронавирусного кризиса все страны должны сделать выводы, которые будут касаться не только системы здравоохранения, но и экономики.

Последние несколько месяцев показали, что мы не можем достать “методичку” 2008 года и применить ее во время финансового кризиса 2020 года, ведь их причины разные, хотя последствия более или менее одинаковые.

Экономист Университета Дьюка Кэмпбелл Харви считает, что кризис из-за пандемии коронавируса можно сравнить с природной катастрофой, которая уничтожает все на своем пути.

Никто не останется невредимым от нее до тех пор, пока не будет готова действенная вакцина. Да и не факт, что подобная ситуация не повторится через 10, 20, 100 лет.

Финансовый планировщик и эксперт по персональным финансам из Tally Бобби Ребел считает, что события финансового кризиса 2008 года мало чему научили крупные компании.

— Во время последней рецессии корпорации получили большую финансовую помощь, однако продолжали вести себя рискованно, что повлекло крах экономики. Если за ними не вести наблюдение, то они вновь будут злоупотреблять общественными благами и использовать определенные слои общества, из-за чего экономика будет менее стабильной, — говорит она.

Нужно и в дальнейшем укреплять финансовую систему, чтобы позволить несколько месяцев держаться гражданам и бизнесу в условиях, когда они не будут работать.

Если государства будут лучше готовиться к подобной ситуации, то может понадобиться и меньше времени для того, чтобы восстановить экономику. Сейчас же на ее восстановление может уйти больше года.

— В 2019 году Украина только вышла на цифры 2013 года. Нам обещают восстановление экономического роста в 2021 году. Но я так думаю, что нам понадобится минимум два-три года для того, чтобы выйти на показатели 2019 года.

И это если все будет хорошо, не будет очередного карантина и обострения пандемии, — рассказывает член Экономического дискуссионного клуба.

Да и не только странам нужно быть готовыми к таким чрезвычайным ситуациям в экономике. По словам Ребел, сбережения помогли бы гражданам легче пережить карантин и уменьшить нагрузку на государство.

Конечно, не у всех есть возможность накопить определенную финансовую “подушку”, но социальная ответственность также могла бы привести к несколько иной ситуации в экономике во время пандемии.

Если бы мы все с самого начала придерживались социальной дистанции, носили медицинские маски (не на подбородке), не забывали мыть руки или обрабатывать их антисептиком, то такой жесткий и продолжительный карантин мог бы и не понадобиться.

Многим бизнесам не пришлось бы так долго простаивать, что бы точно положительно повлияло на экономическую жизнь страны. Это не означает, что мир совсем избежал экономического кризиса, но он точно не был бы столь значительным.

Владислав Бомбела