Снимаю шляпу: сеть взорвалась мемами с крышкой резервуара НПЗ в Москве
Масштабный пожар, произошедший в Москве после атаки украинских БпЛА по нефтеперерабатывающему заводу, традиционно вдохновил украинцев на мемы.
В сети распространяются изображения крышки резервуара, взлетевшей в результате мощного взрыва, а также последствий атаки на НПЗ, которые напомнили пользователям о событиях 1812 года.
Мемы о пожаре в Москве
Во время, когда соцсети наполнены ИИ-контентом, сначала не все поверили в то, что фото с крышкой реальное.
Россиянам, наверное, тоже хотелось бы, чтобы оно было сгенерировано. Однако украинцы хорошо знают, что лучший контент для соцсетей создают ВСУ.
После этого фантазию и креатив уже было не остановить, поэтому редакция Фактов ICTV собрала подборку мемов, которые порадовали больше всего.
Отдельного внимания заслуживает реакция украинцев на факт атаки наших дронов на завод в Капотне.
Напомним, утром 18 июня беспилотники второй раз за два дня атаковали Москву и нанесли повторный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.
В результате атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар, а над территорией НПЗ поднялось густое задымление.
Из-за пожара и задымления в московском авиаузле отменили и задержали более 500 рейсов после ночной и утренней атаки беспилотников.
Ранее, 16 июня, этот же завод уже подвергся удару, после которого предприятие было вынуждено полностью остановить работу.