Дрон FP-1: что известно об украинском БпЛА, охотящемся на российские НПЗ
В ночь на 18 июня украинские дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и объекты в Гуково Ростовской области.
В сети также появились кадры украинских дронов FP-1 над Москвой, которые российские средства противовоздушной обороны пытались сбить с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.
Что известно об украинском дроне FP-1, читайте в нашем материале.
Что известно об украинском дроне FP-1
FP-1 – ударный беспилотный комплекс компании Fire Point, созданный для поражения наземных целей на большом расстоянии. FP-1 относится к категории Deep Strike дронов. Такие БпЛА созданы для нанесения ударов по целям в глубоком тылу противника, далеко за линией фронта.
Аппараты используются для атак на стратегически важные объекты. В частности, на предприятия топливно-энергетического комплекса, военную инфраструктуру, логистические узлы и другие объекты, имеющие значение для ведения войны.
Дрон FP-1: основное предназначение и возможности
Украинский дрон FP-1 разработан как экономически эффективный ударный беспилотник, который может применяться для поражения наземных целей день и ночь. Особенностью аппарата является способность выполнять боевые задачи даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы противника.
Конструкция FP-1 ориентирована на практичность, быстроту подготовки и возможность масштабного использования. Беспилотный комплекс приводится в готовность примерно через 18 минут.
Дрон FP-1: технические характеристики
Запуск дрона производится с помощью реактивного ускорителя. Такой способ позволяет использовать FP-1 как со стационарной пусковой платформы, так и с мобильной установки, размещённой на базе грузовика.
FP-1 создан как дальнобойный ударный беспилотник, способный преодолевать значительные расстояния. Параметры позволяют FP-1 выполнять задания на значительном расстоянии от места запуска и оставаться в воздухе несколько часов, ожидая момента поражения определенной цели.
Основные характеристики украинского дрона FP-1:
- максимальная полезная нагрузка: до 60 кг;
- рабочая дальность полета: до 2600 км;
- максимальное время пребывания в воздухе: до 7 часов;
- максимальная скорость: 205 км/ч;
- крейсерская скорость: 140-180 км/ч;
- размах крыльев: 6 метров;
- максимальный взлетный вес: 215 кг;
- реактивный запуск или старт с грузовика.
Сколько стоит дрон FP-1
Один дрон стоит $55 тыс. Такую цифру озвучила CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех в сюжете AP.