В ночь на 18 июня украинские дроны поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и объекты в Гуково Ростовской области.

В сети также появились кадры украинских дронов FP-1 над Москвой, которые российские средства противовоздушной обороны пытались сбить с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1.

Что известно об украинском дроне FP-1, читайте в нашем материале.

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Что известно об украинском дроне FP-1

FP-1 – ударный беспилотный комплекс компании Fire Point, созданный для поражения наземных целей на большом расстоянии. FP-1 относится к категории Deep Strike дронов. Такие БпЛА созданы для нанесения ударов по целям в глубоком тылу противника, далеко за линией фронта.

Аппараты используются для атак на стратегически важные объекты. В частности, на предприятия топливно-энергетического комплекса, военную инфраструктуру, логистические узлы и другие объекты, имеющие значение для ведения войны.

Дрон FP-1: основное предназначение и возможности

Украинский дрон FP-1 разработан как экономически эффективный ударный беспилотник, который может применяться для поражения наземных целей день и ночь. Особенностью аппарата является способность выполнять боевые задачи даже в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы противника.

Конструкция FP-1 ориентирована на практичность, быстроту подготовки и возможность масштабного использования. Беспилотный комплекс приводится в готовность примерно через 18 минут.

Дрон FP-1: технические характеристики

Запуск дрона производится с помощью реактивного ускорителя. Такой способ позволяет использовать FP-1 как со стационарной пусковой платформы, так и с мобильной установки, размещённой на базе грузовика.

FP-1 создан как дальнобойный ударный беспилотник, способный преодолевать значительные расстояния. Параметры позволяют FP-1 выполнять задания на значительном расстоянии от места запуска и оставаться в воздухе несколько часов, ожидая момента поражения определенной цели.

Основные характеристики украинского дрона FP-1:

максимальная полезная нагрузка: до 60 кг;

рабочая дальность полета: до 2600 км;

максимальное время пребывания в воздухе: до 7 часов;

максимальная скорость: 205 км/ч;

крейсерская скорость: 140-180 км/ч;

размах крыльев: 6 метров;

максимальный взлетный вес: 215 кг;

реактивный запуск или старт с грузовика.

Сколько стоит дрон FP-1

Один дрон стоит $55 тыс. Такую цифру озвучила CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех в сюжете AP.

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