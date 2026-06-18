Хотя основной этап индексации пенсий по постановлению Кабинета министров завершился еще в марте, однако в 2026 году пенсионеры дополнительно получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости Украины.

Факты ICTV объясняют, как будет происходить процесс проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости и какими будут пенсии с 1 июля 2026 года в Украине.

Разовая выплата ко Дню Независимости Украины

Конкретные суммы выплат ко Дню Независимости на 2026 год утверждены правительственным постановлением №602 от 13 мая 2026, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Механизм начислений регламентируется постановлением Кабмина №1396 (от 27 декабря 2023 года), регулирующим социальную защиту ветеранов, граждан с особыми трудовыми заслугами и лиц, работающих в специальных условиях.

Пенсионеры (включая тех, кто получает пожизненное денежное содержание), получатели жилищных субсидий или льгот на коммуналку, которые пока не находятся на военной или иной службе, получат разовую помощь в августе.

Выплата ко Дню Независимости Украины поступит большинству лиц автоматически – без дополнительных обращений или заявлений.

Для ветеранов войны, которые сейчас находятся на службе (в частности, военной), действует другой порядок. Даже если они являются пенсионерами или получают жилищно-коммунальные льготы и субсидии, государство перечислит деньги напрямую на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат.

Гражданам, которые проходят службу, следует убедиться, что по месту работы есть данные об их ветеранском статусе.

В то же время лицам, которые не служат, не являются пенсионерами и не получают никаких жилищно-коммунальных льгот или субсидий, для получения выплаты ко Дню Независимости необходимо лично обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Для оформления помощи необходимо подать заявление в произвольной форме, указав в нем паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), счет в банке для получения денег и реквизиты льготного удостоверения.

Вместе с заявлением представляются копии паспорта (или временного удостоверения) и документа, подтверждающего соответствующий статус личности. В случае личного визита в учреждение обязательно следует иметь с собой оригиналы этих документов.

Граждане, которые получат право на выплату до 24 августа включительно, но не получат его до 1 октября, имеют право подать заявление в Пенсионный фонд и получить его до 1 ноября 2026 года.

Можно выбрать любой удобный способ передачи документов:

лично: прийти в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП по месту регистрации или фактического проживания;

прийти в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда или в ЦНАП по месту регистрации или фактического проживания; через интернет (онлайн): воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ (для этого понадобится квалифицированная электронная подпись – КЭП);

воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ (для этого понадобится квалифицированная электронная подпись – КЭП); почтой: прислать бумажное заявление и копии документов в адрес требуемого территориального отделения Пенсионного фонда.

Пенсии с 1 июля в Украине: повысят ли выплаты

25 февраля Кабинет Министров Украины утвердил правила индексации пенсий и страховых выплат на 2026 год постановлением №236, сообщает Пенсионный фонд.

Кроме стандартного повышения выплат, документ закрепил рост минимальных пенсий для военных и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которые имеют инвалидность. Также предполагается предоставление отдельной денежной помощи наиболее незащищенным слоям населения.

С начала марта 2026 украинцам с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы официально повысили минимальные пенсии. В зависимости от группы, выплаты не могут быть меньше чем:

первая группа – 11 041,85 грн;

вторая группа – 8 838,60 грн;

третья группа – 6 808,95 грн.

Тогда Кабмин обновил минимальные гарантированные размеры пенсий. Финальная сумма перерасчета для каждого гражданина зависит от его возрастной категории, накопленного страхового стажа и факта трудоустройства:

неработающие пенсионеры от 65 лет (стаж 30 лет для женщин/35 лет для мужчин) и пенсионеры от 80 лет (стаж 20/25 лет соответственно): выплаты подняли с 3758 грн до 4213 грн (+455 грн);

(стаж 30 лет для женщин/35 лет для мужчин) и пенсионеры от 80 лет (стаж 20/25 лет соответственно): выплаты подняли с 3758 грн до 4213 грн (+455 грн); пенсионеры в возрасте 70-80 лет (со стажем 30/35 лет): гарантированная сумма выросла с 3613 грн до 4050 грн (+437 грн);

(со стажем 30/35 лет): гарантированная сумма выросла с 3613 грн до 4050 грн (+437 грн); лица до 70 лет (со стажем 30/35 лет) и люди с инвалидностью I группы (независимо от возраста/стажа): минималка увеличилась с 3323 грн до 3725 грн (+402 грн);

(со стажем 30/35 лет) и люди с инвалидностью I группы (независимо от возраста/стажа): минималка увеличилась с 3323 грн до 3725 грн (+402 грн); другие неработающие пенсионеры (без привязки к возрасту): выплаты скорректировали с 3038 грн до 3406 грн (+368 грн).

Для пенсионеров в возрасте 70–80 лет, имеющих неполный страховой стаж (менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), также увеличат минимальные выплаты. Новый размер пенсии для них будут исчисляться индивидуально – пропорционально отработанным годам, беря за основу базовую сумму 4 050 грн.

Государство предусмотрело дополнительные гарантии для людей от 75 до 80 лет с имеющимся стажем не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – их суммарные выплаты законодательно зафиксированы на уровне не менее 4 050 грн.

В то же время продолжают действовать ежемесячные компенсации для лиц, достигших 70 лет и получающих пенсию ниже 10 340,35 грн. Для старших граждан (от 80 лет) надбавка составляет 570 грн, для 75-80 лет – 456 грн, а для тех, кому от 70 до 75 лет – 300 грн.

При этом действуют границы индексации: доплата не может быть менее 100 грн или превышать максимум 2 595 грн на одного пенсионера.

Фото : Факти ICTV

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