Авто в черных пятнах: в Москве после атаки НПЗ пошел “нефтяной дождь”
- После атаки дронов на Московский НПЗ в районе Капотня жители Москвы и пригородов начали жаловаться на черные пятна после дождя, который в местных пабликах называют “нефтяным”.
- По сообщениям, следы такого дождя заметили в Люберцах и Железнодорожном, а над районом НПЗ после удара поднимался густой черный дым.
- Пожар также возник на рынке Садовод, где, по данным российской власти, после падения беспилотника пострадал 50-летний мужчина.
Атака украинских беспилотников по НПЗ вызвала “нефтяной дождь” в Москве.
Что происходит в Москве
Ситуация в Москве после атаки украинских беспилотников на НПЗ неблагоприятна. В разных российских районах столицы пошел “нефтяной дождь”, на который жалуются местные жители.
Московский нефтеперерабатывающий завод находится на юго-востоке города в районе Капотня и является одним из главных объектов, обеспечивающих поставку топлива в Москву и Московскую область.
В местных пабликах и чатах люди массово жалуются, что не получили никаких сообщений о массированной атаке дронов. Кроме того, они публикуют фото и видео черных пятен после дождя.
Такой “нефтяной дождь” был замечен в Люберцах и Железнодорожном.
Пожар также возник и на рынке Садовник в Москве после атаки беспилотников.
До этого власти сообщили, что один из беспилотников упал на торговый центр Садовник. Пострадавший 50-летний мужчина был госпитализирован в больницу с осколочными ранениями брюшной стенки.
Напомним, ночью и утром 18 июня украинские дроны атаковали Москву. Есть попадания по Московскому НПЗ, там вспыхнул масштабный пожар. Жители города жалуются, что густой черный дым затянул небо.
Известно, что пораженный НПЗ до сих пор горит.