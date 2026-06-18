Президент Франции Эммануэль Макрон достиг дипломатического прорыва на саммите G7 и убедил президента США Дональда Трампа поддержать совместную декларацию по Украине и дальнейшую военную поддержку Киева.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех представителей стран G7.

Макрон убеждал Трампа поддержать совместную декларацию по Украине: что известно

По данным издания, накануне саммита среди союзников были опасения, что встреча завершится без согласованных решений по Украине или даже досрочным отъездом президента США.

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Впрочем, Макрон как хозяин саммита построил переговорный процесс так, чтобы адаптировать аргументы союзников к подходу Трампа в международной политике.

Во время закрытого ужина лидеры G7 убеждали президента США, что Украина не проигрывает войну, тогда как Россия не способна достичь своих стратегических целей и все больше переходит к ударам по гражданской инфраструктуре.

Отдельно союзники отмечали, что Москва не демонстрирует признаков готовности к переговорам.

По словам одного из дипломатов, лидеры намеренно формировали аргументы в понятной для Трампа логике силы и результата.

Дополнительным элементом стало выступление президента Украины Владимира Зеленского, который продемонстрировал Трампу фотографии последствий российского удара по Киево-Печерской лавре.

По словам собеседников Politico, это также повлияло на атмосферу переговоров.

В результате, как отмечает издание, Трамп согласился поддержать итоговую позицию саммита по Украине.

Напомним, что после завершения саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский провел совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Зеленского, разговор стал итогом переговоров, которые состоялись во время саммита, и был посвящен дальнейшей координации действий союзников.

Президент назвал его “важным координационным разговором, который может многое изменить”.

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