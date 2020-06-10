Берегівський район на Закарпатті і децентралізація: думки експертів

У рамках продовження реформи децентралізації Мінрегіон оприлюднив проекти оновлених районів в Україні, які не оминули і Закарпаття.

Зокрема, до Берегівського району планують включити Виноградівщину, що змінить співвідношення українців та угорців у регіоні.

За декілька днів до цього у Будапешті відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, які обговорили відносини двох держав.

Факти ICTV поспілкувалися з прихильниками та противниками нового поділу Закарпаття, які вбачають у цьому низку переваг та можливих ризиків для України.

Децентралізація для розвитку Закарпаття

Як зауважив заступник глави Мінрегіону В’ячеслав Негода, майбутні проекти регіонів України створені для організації більш ефективної системи державного управління.

Оновлена карта Закарпаття, представлена у міністерстві, передбачає об’єднання Берегівського та Виноградівського районів із центром у Берегово.

Згідно із даними перепису 2001 року, співвідношення українців та угорців у цих двох районах така:

Берегівський район

українці – 10 185 (18,8%);

угорці – 41 163 (76,2%).

Виноградівський район

українці – 84 263 (71,4%) ;

; угорці – 30 874 (26,2%).

Голова громадської організації Карпатська Січ Тарас Деяк виступив за об’єднання двох районів та припустив, що на темі співвідношення кількості угорців та українців виникне чимало маніпуляцій

– В Україні триває децентралізація, і Закарпаття має ділитися на декілька регіонів. Як би там не було, про регіон, де компактно проживає угорська меншина, теж потрібно подбати. Якщо говорити про співвідношення – українців там більше. Шум у соціальних мережах та заяви про те, що Україна “зробила із Берегового адмінодиницю Угорщини” – повне безглуздя і маніпуляція.

Експерт нагадав, що незабаром в Україні пройдуть місцеві вибори, а це означає, що низка партій обов’язково скористається можливістю звинуватити МЗС у намірах “здати українські інтереси угорцям”.

– Справді, угорці дійсно зацікавлені у тому, щоб турбуватися про “своїх” на Закарпатті. І як не дивно, це проявляється у у культурній та соціальній сфері: угорський бізнес ремонтує дитячі садки, де більшість дітей – українці. Україна має не менше за Угорщину перейматися інтересами жителів Закарпаття, якщо не хоче росту сепаратистських тенденцій.

Сам міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Facebook опублікував три головні фейки , пов’язані із Берегівським районом.

Головний фейк – Україна створює Берегівський район на догоду інтересам Угорщини.

– Жодні такі зобов’язання під час мого візиту до Будапешта я не брав. МЗС виступає на захист прав осіб, які належать до національних меншин, але не веде жодних перемовин з жодною країною щодо створення “національних” районів чи округів, – підкреслив Кулеба.

Натомість деякі політики та громадські діячі уже засудили наміри створити Берегівський район.

Закарпаття стане угорським?

Про загрозливі наслідки нового районування Закарпаття написав відомий український письменник із Ужгорода Андрій Любка.

– Угорці довгий час виступали за появу особливого “угорського виборчого округу” на виборах до Верховної Ради. Жодна українська влада (навіть Януковича!) на такі поступки не йшла, усвідомлюючи всі потенційні загрози для стабільності регіону й національної безпеки.

На його думку, поява окремих “етнічних” районів може запустити процес створення таких адміністративних одиниць по всій Україні.

Закарпатські діячі Віктор Бедь, Антоніна Вчорашня, Маріан Токар та Віктор Понзель закликали керівні органи влади України не допустити нового поділу регіону.

– Створення штучного адміністративно-територіального угорського району з центром у місті Берегово на Закарпатті може призвести до виникнення поетапного роздмухування антиукраїнської політики щодо розколу та поділу Української держави у майбутньому.

Свою позицію висловив і мер Берегова Золтан Бабяк: він написав звернення до президента Володимира Зеленського з приводу “угорського району на Закарпатті”.

За його словами, усі, хто називає район “угорським”, маніпулюють та закладають перешкоду для прийняття відповідного рішення у Верховній Раді.

Як повідомили у Мінрегіоні, за перелік та склад нових районів в Україні парламент має проголосувати до середини липня 2020 року.

Фото: Тарас Деяк, Андрій Любка