400 млн тонн отходов в год: как Украине решить проблему с мусором

Украина ежегодно производит более 400 млн тонн отходов, из которых только 5-7% — перерабатываются.

С такими темпами страна скоро может превратиться в помойку, если не урегулировать вопрос правильной и безопасной утилизации отходов.

Решить эту проблему могло бы принятие закона об управлении отходами, который позволил бы контролировать процесс, а также штрафовать за его нарушение, считает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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По его словам, сейчас есть законопроект №2207, который бы решил ряд проблем в этой сфере.

— Документ организует системное обращение с отходами. Он бы позволил нам контролировать свалки, производителей, которые образуют отходы, на основании разрешений и отчетов, — заявил Андрей Малеваный.

Законодательная инициатива могла бы ввести наказание за неправильную утилизацию отходов, в частности опасных. По словам Андрея Малеваного, если его примут, штрафы будут серьезными.

— Это касается категории опасных отходов, которые должны утилизироваться, чтобы потом не находили разбитые лампы в лесопосадках и пестициды на полях, — добавляет глава Госэкоинспекции.

В Украине, как и во всем мире, есть проблема с утилизацией медотходов. Большинство из них сейчас выбрасывается незаконно, что может угрожать здоровью и жизни украинцев.

Ситуация обострилась после вспышки коронавируса, ведь количество больных выросло, а с ней — и опасных отходов.

Хотя в Украине есть предприятия, которые готовы безопасно и законно утилизировать такой мусор.