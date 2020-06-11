400 млн тонн відходів на рік: як Україні вирішити проблему зі сміттям

Україна щороку продукує понад 400 млн тон відходів, з яких лише 5-7 % – перероблюються.

З такими темпами країна скоро може перетворитися на смітник, якщо не урегулювати питання правильної та безпечної утилізації відходів.

Вирішити цю проблему допомогло б ухвалення закону про управління відходами, який би дозволив контролювати процес, а також штрафувати за його порушення, вважає голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

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За його словами, нині є законопроект №2207, який би вирішив низку проблемних моментів у цій сфері.

– Документ організує системне поводження з відходами. Він би дозволив нам контролювати сміттєзвалища, виробників, які утворюють відходи, на підставі дозволів та звітів, – заявив Андрій Мальований.

Законодавча ініціатива могла б ввести покарання за неправильну утилізацію відходів, зокрема небезпечних. За словами Андрія Мальованого, якщо його ухвалять, штрафи будуть серйозними.

– Це стосується категорії небезпечних відходів, які мають утилізуватися, щоб потім не знаходили розбиті лампи у лісопосадках та пестициди на полях, – додає глава Держекоінспекції.

В Україні, як і у всьому світі, є проблема з утилізацією медвідходів. Більшість з них нині викидається незаконно, що може загрожувати здоров’ю та життю українців.

Ситуація загострилася після спалаху коронавірусу, адже кількість хворих зросла, а з нею – і небезпечних відходів.

Хоча в Україні є підприємства, які готові безпечно та законно утилізувати таке сміття.