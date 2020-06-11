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Факти / Україна

Обговорили роботу ТКГ: делегація України зустрілася з російською стороною у Мінську

У межах робочого візиту до Білорусі українська делегація зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулюванню ситуації на Донбасі (ТКГ).

Сторони обговорили підвищення ефективності роботи групи.

В Офісі президента повідомили, що зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів нормандського формату напередодні робочої поїздки української делегації в Париж 12 червня.

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Зміни у складі ТКГ від України

9 червня Україна залучила до роботи Тристоронньої контактної групи журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша від Донецької області. Луганську область представлятимуть юрист, голова Міжнародної громадської організації Луганське земляцтво Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.

Політологи позитивно оцінюють долучення жителів ОРДЛО до переговорів у ТКГ. Однак ефективність цього кроку можна буде оцінити лише згодом.

Переселенці братимуть участь у ТКГ на постійній основі як радники української делегації.

Джерело: Офіс президента

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