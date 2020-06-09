К переговорам в ТКГ по урегулированию ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей привлекли представителей ОРДЛО.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

— Привлечение представителей ОРДЛО происходит с целью реализации положений Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, в частности пункта 9, пунктов 11-12, которыми предусмотрено проведение консультаций с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно параметров политического урегулирования и изменений в законодательстве, — говорится в сообщении.

На заседании 9 июня Донецкую область представляют журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а Луганскую — юрист, председатель Международной общественной организации Луганское землячество Вадим Горан и врач Константин Либстер.

О своем участии в переговорах уже заявили двое журналистов родом из Донбасса Сергей Гармаш и Денис Казанский. Журналисты будут представлять мнение жителей этих регионов и консультировать украинскую делегацию, сообщили работники СМИ на своих страницах в Facebook.

— Мы не будем вести переговоры с “ДНР”. Этих трех букв нет в Минских соглашениях. Мы, как представители ОРДЛО, будем вести консультации с нашей властью и согласовывать или не согласовывать ее решения по важным для нас вопросам по Донбассу! В конце концов, нам там жить, и не учитывать наши интересы — значит создавать почву для будущих, теперь уже действительно гражданских конфликтов, — написал Сергей Гармаш.

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По словам журналистов, долгое время мнение жителей региона представляли люди, которых никто для этого не выбирал.

— …Переселенцы, коренные дончане и луганчане, которые родились и выросли на Донбассе, и которых террором и преследованиями заставили уехать, были лишены возможности решать судьбу родного региона. Теперь же ситуация изменилась… И у нас уже точно не меньше прав представлять отдельные районы, — прокомментировал Денис Казанский.

По словам журналиста, люди, которые не являются преступниками и имеют только украинские паспорта, должны представлять регионы на переговорах.

— Граждане РФ не имеют никакого права указывать, как нам в Украине жить и законы принимать, — добавил Денис Казанский.

Политолог Виталий Бала положительно оценивает участие жителей ОРДЛО в переговорах в ТКГ, но считает, что эффективность этого шага можно будет оценить позже.

— Хорошо, что это представители имеют проукраинскую позицию. Как минимум, российская сторона уже не будет говорить, что украинская не выполняет эти пункты, — рассказал Виталий Бала Фактам ICTV.

Кроме того, хорошо, что выбрали именно представителей СМИ.

— Это не самый плохой выбор, потому что эти же журналисты будут информировать общество, о чем там на самом деле говорится. Я на это надеюсь. Это хорошо с точки зрения публичности и прозрачности процессов, — подводит итог эксперт.

Еще в марте 2020 года на заседании ТКГ в Минске планировали создать Консультативный совет, в состав которого войдут представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Это решение сначала вызвало возмущение общественности, ведь консультативный совет с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины. В то же время Россия начала манипулировать отказом украинской стороны от создания совета.

Позже МИД предложил создать совет без формального согласования с преступной властью “Л\ДНР”.