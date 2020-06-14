Пограничники испытывают украинский пистолет-пулемет SMG-15 — что за оружие

Государственная пограничная служба Украины планируют вооружить украинскими пистолет-пулеметами SMG-15.

На прошлой неделе пограничники провели испытания.

Испытания проводились в соответствии с утвержденной программой и методики определяющих ведомственных испытаний пистолета-пулемета.

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Во время испытаний пистолета-пулемета проверили его тактико-технические и эргономические характеристики.

Также проверили возможности ведения стрельбы при критических условиях и экстремальных температурах.

Пистолет-пулемет SMG-15

Оружие калибра 9х19 мм. Это компактный пистолет-пулемет под пистолетный патрон.

SMG-15 разработана специалистами ООО Укроп.

Немецкие МР-5 для МВД

С 2019 года по МВД заменяют советские автоматы Калашникова и пистолета Макарова немецкими пистолетами-пулеметами МР-5.

Это оружие лучше всего подходит для выполнения полицейских функций. МР-5 предназначены для остановки нарушителей, а не их вбивтсва.

В то же время подразделения полиции в зоне ООС не будут переводить на использование МР-5.

Фото: Госпогранслужба