PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Пограничники испытывают украинский пистолет-пулемет SMG-15 — что за оружие

Государственная пограничная служба Украины планируют вооружить украинскими пистолет-пулеметами SMG-15.

На прошлой неделе пограничники провели испытания.

Испытания проводились в соответствии с утвержденной программой и методики определяющих ведомственных испытаний пистолета-пулемета.

Читайте: Пограничники спасли украинца, которого несло течением реки в Венгрию

Во время испытаний пистолета-пулемета проверили его тактико-технические и эргономические характеристики.

Также проверили возможности ведения стрельбы при критических условиях и экстремальных температурах.

Пограничники испытывают украинский пистолет-пулемет SMG-15 - что за оружие

Пистолет-пулемет SMG-15

Оружие калибра 9х19 мм. Это компактный пистолет-пулемет под пистолетный патрон.

SMG-15 разработана специалистами ООО Укроп.

Немецкие МР-5 для МВД

С 2019 года по МВД заменяют советские автоматы Калашникова и пистолета Макарова немецкими пистолетами-пулеметами МР-5.

Это оружие лучше всего подходит для выполнения полицейских функций. МР-5 предназначены для остановки нарушителей, а не их вбивтсва.

В то же время подразделения полиции в зоне ООС не будут переводить на использование МР-5.

Фото: Госпогранслужба

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка