Прикордонники випробовують український пістолет-кулемет SMG-15 – що за зброя

Державна прикордонна служба України планують озброїтись українськими пістолет-кулеметами SMG-15

Минулого тижня прикордонники провели випробування.

Випробування проводились відповідно затвердженої Програми й методики визначальних відомчих випробувань пістолета-кулемета.

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Під час випробувань пістолета-кулемета перевірили його тактико-технічні та ергономічні характеристики.

Також виявили можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах.

Пістолет-кулемет SMG-15

Зброя калібру 9х19-мм. Це компактний пістолет-кулемет під пістолетний патрон.

SMG-15 розроблена спеціалістами ТОВ Укроп.

Німецькі МР-5 для МВС

З 2019 року у МВС заміняють радянські автомати Калашникова і пістолети Макарова німецькими пістолетами-кулеметами МР-5.

Ця зброя найкраще підходить для виконання поліцейських функцій. МР-5 призначені для зупинки порушників, а не їх вбивтсва.

Водночас підрозділи поліції в зоні ООС не переводитимуть на використання МР-5.

Фото: Держприкордонслужба