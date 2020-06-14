Прикордонники випробовують український пістолет-кулемет SMG-15 – що за зброя

Державна прикордонна служба України планують озброїтись українськими пістолет-кулеметами SMG-15
Минулого тижня прикордонники провели випробування.
Випробування проводились відповідно затвердженої Програми й методики визначальних відомчих випробувань пістолета-кулемета.
Читайте: Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину
Під час випробувань пістолета-кулемета перевірили його тактико-технічні та ергономічні характеристики.
Також виявили можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах.
Пістолет-кулемет SMG-15
Зброя калібру 9х19-мм. Це компактний пістолет-кулемет під пістолетний патрон.
SMG-15 розроблена спеціалістами ТОВ Укроп.
Німецькі МР-5 для МВС
З 2019 року у МВС заміняють радянські автомати Калашникова і пістолети Макарова німецькими пістолетами-кулеметами МР-5.
Ця зброя найкраще підходить для виконання поліцейських функцій. МР-5 призначені для зупинки порушників, а не їх вбивтсва.
Водночас підрозділи поліції в зоні ООС не переводитимуть на використання МР-5.
Фото: Держприкордонслужба