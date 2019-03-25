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Факты / Украина

Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими МР-5

Национальная полиция Украины закупит немецкие пистолеты-пулеметы МР-5 и откажется от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.

Нацполиция заменит автоматы Калашникова немецкими МР-5

Нацполиция заменит автоматы Калашникова и пистолеты Макарова немецкими пистолетами-пулеметами МР-5, рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, оружие планируют заменить на 90%.

Князев отметил, что замена оправдана и уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми обеспечат все патрульные наряды.

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Это оружие лучше всего подходит для выполнения полицейских функций.

– Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную, — сказал он.

Также он добавил, что подразделения полиции в зоне ООС не будут переводить на использование МР-5.

Напомним, 6 марта Турция передала Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2.

Источник: Сегодня

Фото: Dreamstime

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